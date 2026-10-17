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流感疫苗半個月近300萬人接種 疾管署：要打趁早

聯合報／ 記者沈沛育／台北報導
公費「左流右新」疫苗已於10月1日開打，截至10月15日統計數據，流感疫苗累積接種289萬5806劑，新冠疫苗累積接種94萬4797劑，打氣明顯比去年好。聯合報系資料照
公費「左流右新」疫苗已於10月1日開打，截至10月15日統計數據，流感疫苗累積接種289萬5806劑，新冠疫苗累積接種94萬4797劑，打氣明顯比去年好。聯合報系資料照

公費流感、新冠疫苗十月一日開打，衛福部疾管署昨公布開打半個月的接種數據，流感疫苗接種量逼近三百萬劑，新冠疫苗也接近百萬劑，均高於去年同期。疾管署副署長林明誠表示，第二階段接種將於十一月二日展開，呼籲符合第一階段資格的民眾把握未來兩周接種，及早建立保護力，並避開第二階段接種人潮。

林明誠表示，受「健康幣」政策帶動，今年公費疫苗接種較往年踴躍。據統計，十月一日至十五日，流感疫苗累計接種二八九點五萬多劑，較去年同期的二五一點五萬多劑增加百分之十五點一；新冠疫苗累計接種九十四點四萬多劑，較去年同期的六十七萬多劑增加百分之四十一。

疾管署今年另採購Novavax XFG新冠疫苗，十月十九日起提供滿十二歲以上公費對象接種，讓不適合接種mRNA疫苗者有其他選擇。

流感疫苗 流感 衛福部

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