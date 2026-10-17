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醫奉獎首頒社福團體 「中華聖母基金會」偏鄉失智照護獲肯定

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
第三十六屆醫療奉獻獎選拔暨表揚活動記者會昨晚在立法院舉行。記者曾原信／攝影
第三十六屆醫療奉獻獎選拔暨表揚活動記者會昨晚在立法院舉行。記者曾原信／攝影

第卅六屆醫療奉獻獎頒獎典禮今登場，總統賴清德昨接見得獎者，感謝他們長年守護民眾健康，不僅是「地上的鹽、世上的光」，更是打造「山巔之城」的重要根基。衛福部次長林靜儀也形容，得獎者在民眾最需要協助時，以專業與愛心守護生命，猶如「迷霧中的亮光」。

今年個人醫療奉獻獎共八人獲獎，包括羅東聖母醫院醫師郭約瑟、秀傳醫療體系總顧問林啓禎、台東馬偕醫院醫師鄭宏熙、埔里基督教醫院醫師陳楷琳、屏東基督教醫院院長吳榮州、牙醫師陳立愷及江紘宇，以及紗絯居家護理所長吳安綺。

特殊貢獻獎由花蓮慈濟醫院院長林欣榮獲得，團體醫療奉獻獎頒給花蓮慈濟醫院全人整合照護團隊，團體貢獻獎則由天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會獲得。

林欣榮表示，從醫四十多年來，始終致力讓昏迷病人甦醒、癱瘓病人重新站起，並帶領團隊投入再生醫學、細胞治療及惡性腦瘤新藥研發，為重症與罕病患者帶來希望，同時結合ＡＩ、遠距醫療，促進偏鄉健康平權。賴清德肯定花蓮慈濟四十年來深耕原鄉，建立整合照護模式，陪伴居民面對疾病、老化及災害。

今年首度有社福團體獲得醫奉獎，得主中華聖母基金會長期深耕嘉義山區，建立偏鄉失智照護模式，首創失能長者巡迴沐浴服務，並提供長者共餐。賴清德表示，長照三點○今年正式上路，政府將持續擴大服務，並推動智慧醫療。

醫療奉獻獎評審委員會主委黃榮村表示，今年八名個人獎得主包括五名醫師、兩名牙醫師及一名護理師，服務足跡遍及宜蘭、花蓮、台東、屏東及馬祖東引，宗教背景多元。他強調，醫奉獎最動人的並非得獎數字，而是每位得獎者背後的生命故事與奉獻歷程。

總統賴清德（中）昨接見第卅六屆醫奉獎得主，並與立法院厚生會成員合影。圖／總統府提供
總統賴清德（中）昨接見第卅六屆醫奉獎得主，並與立法院厚生會成員合影。圖／總統府提供

羅東聖母醫院 慈濟 鄭宏熙

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