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「一開始沒人能接受」照顧宅住10年 拆遷戶住出感情

聯合報／ 記者萬于甄吳淑玲／台南報導
位在南台南站重劃區的「和築」社區為南鐵東移拆遷戶照顧宅，管委會現任叢姓主委（右）表示住戶漸漸有歸屬感，也把「拆遷戶、安置宅」的標籤撕掉。記者萬于甄／攝影
位在南台南站重劃區的「和築」社區為南鐵東移拆遷戶照顧宅，管委會現任叢姓主委（右）表示住戶漸漸有歸屬感，也把「拆遷戶、安置宅」的標籤撕掉。記者萬于甄／攝影

南鐵東移」二七一戶拆遷戶當年申購專案照顧宅，位於南台南站重劃區的「和築」社區大樓，不少人從透天厝搬入大樓，有居民一開始每天回原本生活圈買菜，經過近十年逐漸產生歸屬感，撕掉「拆遷戶、安置宅」標籤。

「第一時間沒有人能夠接受」，和築社區管委會現任叢姓主委說，自己也是位於青年路黃金地段老家被拆，當時大家都有情緒，訊息又紛雜，不熟悉安置政策、對補償及購宅條件認知不同，住戶間彼此也不了解而產生誤會，隨著時間推移，生活秩序與鄰里關係才慢慢穩定。

台南市府當年推動「鐵路地下化拆遷戶專案照顧住宅」方案，由富立建設興建東區生產路「和築真邦」社區，二○一七年完工，全案三六六戶住宅，符合申購規定三二一戶，拆遷戶可以平均每坪十點五萬元優惠價格申購，截至上月底二九○戶完成交屋。

八十歲鄭姓住戶原住在東門路、府連路一帶透天厝。他說，初期周邊尚未開發，一開始還每天載著太太回到原生活圈買菜，甚至跑回原來家的位置，但見到「房子沒有了」，有些心酸。七十二歲閻姓住戶原住北區，過去在成大醫院工作，搬到照顧宅後感到外出通勤距離變遠，公車班次也不夠密集，需要重新適應。

叢姓主委指出，許多居民以前住透天厝，起初難免不習慣，但大家會在游泳池畔聊天、下棋，婦女買菜回來也會互相交流，逐漸形成像大家庭般的鄰里關係。

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