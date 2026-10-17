聽新聞
0:00 / 0:00

「換你被掠奪就會懂」最後拒絕拆遷戶 尋求釋憲救濟

聯合報／ 記者袁志豪邵心杰吳淑玲／台南報導
「反南鐵東移自救會」會長陳致曉（中）仍無法釋懷老家被拆除，圖為2018年2月他前往照顧宅前方抗議。聯合報系資料照
「反南鐵東移自救會」會長陳致曉（中）仍無法釋懷老家被拆除，圖為2018年2月他前往照顧宅前方抗議。聯合報系資料照

台南市區鐵路地下化影響沿線三百多戶拆遷，居民當年組反南鐵東移自救會抗爭，迄今內心未平復。最後拒拆遷兩戶之一的黃春香說，當年百歲老母親受拆屋刺激，舉拐杖罵她不孝女，並於隔年過世，是她心中永遠的痛；另一戶、自救會長陳致曉怒批政府掠奪土地，未來絕不搭這條地下火車路線。

爭議源自二○○九年拍板「在原鐵軌東側（即南鐵東移）」蓋地下軌道方案，部分居民盼用原來「在原有軌道下方蓋軌道」的方案，自救會為此對南市府配合辦理的都市計畫變更案提行政訴訟，要求撤銷；法院以南鐵東移案無不法等理由二度駁回確定。

賴清德總統九月為台南車站新站揭牌，向反對拆遷的住戶說「對不起」、「感謝你們的成全，也向你們道歉」。黃春香直言「在傷口灑鹽」，當局半騙、半威脅強拆，北區老家有十一號、十三號兩棟，經拆除分別剩五點九坪、九坪，從騎樓到牆面僅剩不到廿尺深。

「通車是必然的，也祝福他們」，黃春香指出，讓母親找不到房間安享天年，是她最難過的事，對於拆遷過程的林林總總，不該輕輕帶過，這一整排被拆得稀落的房子，可為這段歷史作見證。

台科大光電工程研究所副教授陳致曉說，「你們自己被掠奪一次就知道了」，東區的老家土地拆剩三平方公尺，將來會蓋紀念碑，留下民進黨幹過的這件事，有權力愛怎麼做就怎麼做，是台南的恥辱。他不放棄，目前正對鐵道東移案聲請釋憲。

陳致曉說，過去就表明南鐵東移將永久軌道置於舊河道會有風險，因無法預測之後會發生什麼事，「我們家絕對不會搭乘這條路線的台鐵」。

政大地政系兼任特聘教授徐世榮說，賴總統既然要道歉就要講理由、先承認拆人民的房子做的不對，如果堅持東移沒有錯，不認錯又稱道歉，這是吃人民豆腐。

台南市府表示，黃春香、陳致曉兩家人都未在公告期間提出申購照顧宅，後來才分別來函希望申購，但兩戶不符以成本價申購的資格，考量情理上確有拆遷事實，未來辦理照顧宅標售時，將另函通知。

南鐵東移 鐵路地下化 自救會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

還沒放棄！南鐵東移自救會長喊「拒搭」：你們被掠奪一次就知道

影／台南鐵路地下化入厝典禮 賴清德南下見證百年鐵道新頁

台南鐵路地下化倒數一天 民眾、鐵道迷搶拍地上鐵道最後身影

最後一夜！全國民眾湧入台南車站 向百年鐵道告別

相關新聞

劇場與影像名導周東彥VR劇情片 優惠票19日開賣

聯合數位文創主辦，將於台北Fun VR劇院限期推出劇場與影像名導周東彥兩部作品VR「霧中」與短片「Kiss」，探索慾望背後的孤寂與對愛的渴求，10月19日中午12點準時開賣限時優惠預售票三百八十元，10月29日起於Fun VR劇院開放體驗，節目採線上購票預約制，更多詳細節目資訊敬請以官網公告為主。

科普好健康／嬰兒期原始反射沒消失 可能伴隨腦部受傷

嬰兒出生後，身上藏著許多有趣的「原始反射」，碰觸嘴角會轉頭尋找乳房、手掌被碰就會緊緊抓住，甚至輕觸背部，身體就跟著扭動。近來網路流傳，若嬰兒時期的原始反射沒有完全消失，長大後可能出現注意力不集中、背部敏感、坐不住、漏尿等問題。其實，原始反射如果沒有消失，往往是腦部受傷，兒童常見狀況包括腦麻患者。

南鐵今起地下化 地面末班車意外「誤點」

告別台南車站地上鐵道，台鐵昨晚舉辦「最後一夜．永遠台南」紀念活動，晚間十時四十七分，在司機員長鳴笛三聲後，第一四五次南下自強號緩緩駛離月台，台南遊子、全國各地的民眾以相機或手機爭相記錄這最後一夜，向這百年鐵道告別。今清晨六時卅分第一班列車迎來台南交通運輸新篇章及新紀元。

愛肝達人站／張飛、岳飛、鳳飛飛、李飛飛，你喜歡哪個飛？

最近人工智慧紅得發紫，連名字有兩個「飛」字的李飛飛，也跟著飛上新聞版面。原來出生於台南的AMD掌舵人蘇姿丰，最近宣布以數十億美元收購李飛飛創辦的人工智慧公司World Labs，讓她頓時成了新聞焦點。

流感疫苗半個月近300萬人接種 疾管署：要打趁早

公費流感、新冠疫苗十月一日開打，衛福部疾管署昨公布開打半個月的接種數據，流感疫苗接種量逼近三百萬劑，新冠疫苗也接近百萬劑，均高於去年同期。疾管署副署長林明誠表示，第二階段接種將於十一月二日展開，呼籲符合第一階段資格的民眾把握未來兩周接種，及早建立保護力，並避開第二階段接種人潮。

健康你我他／AI短影片創意哏 讓人笑開懷

我自稱現代的古人，人人開口閉口都講AI，唯獨我不當一回事，對於人工智能製作出來的假象，打從心裡排斥。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。