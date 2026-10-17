「換你被掠奪就會懂」最後拒絕拆遷戶 尋求釋憲救濟

台南市區鐵路地下化影響沿線三百多戶拆遷，居民當年組反南鐵東移自救會抗爭，迄今內心未平復。最後拒拆遷兩戶之一的黃春香說，當年百歲老母親受拆屋刺激，舉拐杖罵她不孝女，並於隔年過世，是她心中永遠的痛；另一戶、自救會長陳致曉怒批政府掠奪土地，未來絕不搭這條地下火車路線。

爭議源自二○○九年拍板「在原鐵軌東側（即南鐵東移）」蓋地下軌道方案，部分居民盼用原來「在原有軌道下方蓋軌道」的方案，自救會為此對南市府配合辦理的都市計畫變更案提行政訴訟，要求撤銷；法院以南鐵東移案無不法等理由二度駁回確定。

賴清德總統九月為台南車站新站揭牌，向反對拆遷的住戶說「對不起」、「感謝你們的成全，也向你們道歉」。黃春香直言「在傷口灑鹽」，當局半騙、半威脅強拆，北區老家有十一號、十三號兩棟，經拆除分別剩五點九坪、九坪，從騎樓到牆面僅剩不到廿尺深。

「通車是必然的，也祝福他們」，黃春香指出，讓母親找不到房間安享天年，是她最難過的事，對於拆遷過程的林林總總，不該輕輕帶過，這一整排被拆得稀落的房子，可為這段歷史作見證。

台科大光電工程研究所副教授陳致曉說，「你們自己被掠奪一次就知道了」，東區的老家土地拆剩三平方公尺，將來會蓋紀念碑，留下民進黨幹過的這件事，有權力愛怎麼做就怎麼做，是台南的恥辱。他不放棄，目前正對鐵道東移案聲請釋憲。

陳致曉說，過去就表明南鐵東移將永久軌道置於舊河道會有風險，因無法預測之後會發生什麼事，「我們家絕對不會搭乘這條路線的台鐵」。

政大地政系兼任特聘教授徐世榮說，賴總統既然要道歉就要講理由、先承認拆人民的房子做的不對，如果堅持東移沒有錯，不認錯又稱道歉，這是吃人民豆腐。

台南市府表示，黃春香、陳致曉兩家人都未在公告期間提出申購照顧宅，後來才分別來函希望申購，但兩戶不符以成本價申購的資格，考量情理上確有拆遷事實，未來辦理照顧宅標售時，將另函通知。