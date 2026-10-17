南鐵今起地下化 地面末班車意外「誤點」

告別台南車站地上鐵道，台鐵昨晚舉辦「最後一夜．永遠台南」紀念活動，晚間十時四十七分，在司機員長鳴笛三聲後，第一四五次南下自強號緩緩駛離月台，台南遊子、全國各地的民眾以相機或手機爭相記錄這最後一夜，向這百年鐵道告別。今清晨六時卅分第一班列車迎來台南交通運輸新篇章及新紀元。

南鐵地下化前夕，台南車站湧入通勤乘客，購買最後一班列車車票作紀念；有人記錄到五○一班次、七時五十一分廣播「今天是列車長的最後一次執行台南站地上鐵路任務，對這座車站有很多感情，請容我感性一下。」

告別台南車站地上鐵道，台鐵昨晚舉辦「最後一夜．永遠台南」紀念活動，以「百年路牌．世代交棒」作為紀念活動的主儀式，由台鐵董事長鄭光遠、台南市長黃偉哲及交通部長陳世凱依序傳遞象徵台南車站歷史記憶的路牌，最後交到第一四五次自強號司機員手中。

最後一班列車原訂晚間十時廿九分抵達，因有人闖入鐵軌，延遲抵達，最後在司機員鳴笛三聲，第一四五次南下自強號緩緩駛離地上月台，是台南鐵路地下化通車前最後一班離站地上軌道列車。大批民眾擠滿月台，目送列車駛離，在汽笛聲中向百年地上鐵道道別，見證台南鐵道歷史的重要時刻。

台南鐵路地下化從二○一○年工程動工，歷經鐵道東移抗爭、挖到地下文資遺構等挑戰，前後逾十六年，交通部昨晚舉辦「台南鐵路地下化通車入厝典禮」，賴清德總統出席向鐵路工程英雄致意，也感謝鐵路沿線居民的支持與配合，並再次為工程造成部分居民房屋拆遷及生活影響致歉。

賴總統說，台南市擁有全台第一個地面是古蹟的火車站，地下是新的國際級火車站，新舊融合。今起還有很多事情要做，台南過去一分為二，發展受到阻礙，如今台南鐵路地下化將是由南到北最重要的縱貫鐵路，旁邊還會有不同輕軌路線，多一條綠園道，未來將是台南特別縱向公園，讓台南成為大都會的發展。

賴總統強調，他於台南市長任內和沿線居民溝通時，居民最不能接受是房子被拆、土地被徵收，可能變成開發賺錢的土地，「我說，絕對不會」，如今多了綠園道，將成台南重要交通遊憩休閒之處，證明「我沒有違反承諾」。

黃偉哲說，今天清晨列車將行駛地下車站，那些在平交道前等待的「噹噹、噹噹」聲、車窗外看過無數次的府城街景，此後都將成為民眾心中珍貴的鐵道記憶。