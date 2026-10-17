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橘世代／【企業的人文價值】銀髮跟上科技 從求助晚輩到自己會

聯合報／ 文／林書宇（聯經出版）
數位賦能提升長輩的自信心，也增加與兒孫之間的共同語言。圖／技嘉教育基金會提供
數位賦能提升長輩的自信心，也增加與兒孫之間的共同語言。圖／技嘉教育基金會提供

面對超高齡社會，企業責任已經從被動捐贈轉為本業賦能。全聯推健康處方、技嘉解數位落差，信義支持在地創生。企業把專業化為行動，走到每一個角落，引領長者自主生活並重建社會連結。

「阿嬤好厲害，媽媽都不會！」一支分享到家族群組的短影片，讓原本遇到手機問題總要向晚輩求助的阿嬤，成了孫女眼中的科技高手。

對許多長者來說，數位生活最難跨越的，常是「又要問孩子」的心理壓力。跟不上科技腳步的長者，有可能離自主生活愈來愈遠。技嘉教育基金會從二○○六年起投入銀髮數位教學，課程一路從電腦基礎，走到智慧手機、影音創作、旅遊規畫、防詐，近年更加入ＡＩ應用。

技嘉教育基金會執行長周麗華表示，隨著生命周期延長，數位能力不只是年輕人的專利，而是人人需要的生活能力。因此，課程重視「好學、好用、有用」，讓學習回應長輩的實際需要。

近百歲的張爺爺喜歡地理與歷史，過去想查資料得請家人幫上網搜尋。家人鼓勵下，他從最基本的電腦操作學起。也有長者為了聯繫國外的女兒而學視訊，退休教師則學會上網搜尋燈藝創作資料，省去抱著書本四處找靈感的工夫。

俞淑琴就是一路跟著科技「升級」的學員。她六十五歲參加「數位之愛樂齡學苑」，從電腦基礎開始學起。學會之後，她沒有離開教室，反而主動留下來當助教，「大家看到我這個年紀都在學，一定會很有信心。」從學員變成助教，幫助其他長輩跨越操作門檻，並把數位能力帶進志工服務。

技嘉教育基金會近年與中華麥田關懷協會合作推動青銀共創，由青年陪長者製作Podcast、短影音及運用ＡＩ規畫旅行，長者則分享生命經驗。

從「不敢碰」到「自己會」，數位學習帶來的不只是技能，跟得上時代，也讓老後生活更多了自主與自信，以及與下一代聊天的共同語言。

晚輩 科技 技嘉 橘世代

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