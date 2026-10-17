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橘世代／【企業的人文價值】逛賣場到傳藝 全聯開出生活處方箋

聯合報／ 文／林書宇（聯經出版）
大全聯攜手北市聯醫規畫健走路線，邀請長者一邊買菜、一邊運動，在日常採買中學習健康飲食。圖／全聯實業提供
大全聯攜手北市聯醫規畫健走路線，邀請長者一邊買菜、一邊運動，在日常採買中學習健康飲食。圖／全聯實業提供

面對超高齡社會，企業責任已經從被動捐贈轉為本業賦能。全聯推健康處方、技嘉解數位落差，信義支持在地創生。企業把專業化為行動，走到每一個角落，引領長者自主生活並重建社會連結。

走進宜蘭傳藝園區，捏麵人、藍染、逛老街，不只是休閒，也可能成為醫師為長者開出的「處方箋」。由全聯善美的文化藝術基金會經營的宜蘭傳藝園區，曾獲「人文企業獎」地方發展傑出獎肯定，面對台灣進入超高齡社會，基金會進一步思考，文化場域除了保存傳統藝術，能否也成為支持高齡健康的一環。

二○二四年起，基金會與北市聯合醫院合作推動「傳藝處方箋」，讓輕度失智症患者及高齡者走出診間，透過祈福、手作及園區漫步，喚起生命記憶、增加肢體活動，也重新建立與人的連結。

這張處方箋二○二五年進一步走進日常零售空間。大全聯攜手臺北市立聯合醫院推出「大全聯健康處方箋」，以內湖店為首站，邀請六十五歲以上長者把熟悉的逛賣場，變成「天天健走、日行二千步」的健康行動。醫療團隊規畫健走路線，沿途搭配營養食物推薦，讓長者一邊買菜、一邊運動，在日常採買中學習健康飲食。

完成健走集點後，長者還能參加健康講座及宜蘭傳藝園區手作課程，將運動、飲食、社交與文化體驗串成一套生活化的健康支持系統，不少長者活動結束後仍持續回到賣場健走。

二○二六年，善美的基金會再與羅東博愛醫院合作「蘭境健腦計畫」，把捏麵人、藍染、手搓愛玉融入精細動作、感官刺激及認知訓練。六周後，參與長者平均步數由四七六三步增至一四六四四步，WHO-5幸福指標也由十七點五分提升至十九點三分。

對高齡社會而言，照顧不一定只發生在醫院或長照機構。從傳藝園區到每天採買的賣場，全聯嘗試把既有營運的場域，轉化為高齡健康支持網絡。當長者持續走路、學習、創作、與人互動，「社會處方箋」開出的是一張重新參與生活的邀請。

全聯 賣場 生活 橘世代

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