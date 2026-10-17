橘世代／【企業的人文價值】1牛1酒 打開長輩話匣子

面對超高齡社會，企業責任已經從被動捐贈轉為本業賦能。全聯推健康處方、技嘉解數位落差，信義支持在地創生。企業把專業化為行動，走到每一個角落，引領長者自主生活並重建社會連結。

清早，六十七歲部落耆老湯博勝牽著小牛「ＡＨＡ」，在花蓮縣秀林鄉加灣部落裡散步，一路和族人聊天。ＡＨＡ在太魯閣族語中意為「快樂」，湯博勝為牠取這個名字。加灣部落文化健康站協會督導鄭秀蓮笑說：「自從有了小牛，湯耆老不只變開朗，也會『走路』了。」

買牛散步 牛寶貝帶動部落互動

過去，湯博勝因身體因素，鮮少在社區走動。鄭秀蓮曾希望他多到據點坐坐，但半年也難得見到他一次。

直到部落推動「牛步田園：加灣TRUKU銀園共耕樂活計畫」，情況開始改變。對太魯閣族長者而言，牛曾是童年生活的一部分。過去大人趕著牛車載甘蔗到糖廠，孩子跟在牛車後頭偷拔甘蔗，或是收成後的花生，換來看電影的零用錢，聊起這些往事，長者們話匣子一下就打開，開始討論牛舍要怎麼蓋、牛要吃什麼。

「買牛？公部門怎麼可能答應？」鄭秀蓮坦言，當初根本沒想過這個計畫會通過。直到得知信義公益基金會「共好計畫」徵選，她抱著姑且一試的心情提出申請，沒想到獲得支持，部落真的買回一頭牛。

ＡＨＡ來了之後，原本不出門的湯博勝，每天牽著小牛散步、吃草，和家人族人有了聊天的話題。大夥一起蓋牛舍，有長者熱心找牧草，甚至擔心小牛只吃草營養不夠，還準備桑葉，小牛成了部落共同照顧的「寶貝」，讓原本各忙各的、沉寂許久的部落，因為一隻小牛，熱鬧了起來。

銀光酒保 柑仔糖放進人生故事

同樣的改變，也發生在台中。

好幾年前，台中西屯的照顧咖啡館「有本生活坊」店長紀鈞惟觀察到，社區活動中八、九成參與者都是女性，男性長者卻很少出現。

他思考，「男性長者真的不需要社交嗎？」曾在酒吧打工的紀鈞惟，決定換種方法和長輩認識，他提出「銀光酒保」計畫，把「酒」當成聊天的媒介，讓長者說自己的故事，再把故事變成一杯專屬的「人生特調」。

終於，幾位男性長者走進酒吧，紀鈞惟和他們輕鬆聊天，在多次對談後，一杯杯特色調酒，就從他們的人生故事中孕育而出；整個過程讓他印象深刻的，卻是一名八十多歲的李媽媽。

李媽媽第一次出現，並不是來參加活動，而是來抱怨。紀鈞惟沒有急著解釋，反而陪她聊天，慢慢邀請她走進「銀光酒吧」。

李媽媽不能喝酒，卻喜歡茶。她說起童年時的往事：小時候拿到零用錢，總要買柑仔糖，一顆放左邊、一顆放右邊，還會和別人分享。那是她記憶中很單純的甜。李媽媽又說，她年輕時曾有位住在山上、以製茶為業的摯友。於是，紀鈞惟特別上山買回朋友製作的茶葉，將茶、柑仔糖與飲品結合，將童年、友情，以及人生記憶放進其中，調製成李媽媽專屬的無酒精飲料「柑仔糖」。

「銀光酒保」計畫結束後，有本生活坊在台中沙鹿成立「好好園館」，將酒吧進一步結合卡拉ＯＫ，成為長輩晚上可以唱歌、聊天的「卡拉酒吧」，李媽媽的「柑仔糖」也仍在酒單上。 「銀光酒保」計畫發想人紀鈞惟，為喜歡喝茶的李媽媽（圖），調配出獨一無二的無酒精特調「柑仔糖」，以特殊的方式保存長者的人生記憶。圖／信義公益基金會提供

長者社交 從生活需求找出解方

一頭牛、一間酒吧，都在回答同一個問題：超高齡社會中，怎麼讓人繼續參與社交生活？

有人需要一頭牛，有人需要一間酒吧。

這正是信義公益基金會「共好計畫」的精神。與其先替高齡者定義「應該怎麼生活」，不如透過公開徵選，讓長者、年輕人及不同世代的人，從自己的生活經驗提出想法，再給予資源把它實現。

牛與特調，可能都是公部門難以通過的想法，卻在「共好計畫」裡成為可以實驗的解方。信義公益基金會副執行長卓韻如笑著說：「有哪個計畫可以核銷一頭牛？我們可以。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康