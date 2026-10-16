聽新聞
0:00 / 0:00

「癌王」胰臟癌早期難發現 高雄博田首導AI揪病灶敏感度達8成

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
博田國際醫院副院長、肝膽腸胃科醫師阮蘭婷。圖／翻攝自醫院官網
博田國際醫院副院長、肝膽腸胃科醫師阮蘭婷。圖／翻攝自醫院官網

胰臟癌素有「癌王」之稱，早期症狀不明顯，腫瘤又藏在腹腔深處，即使做腹部超音波，也未必能及早揪出病灶。高雄博田國際醫院導入台大研發「助胰見」AI系統，透過分析電腦斷層影像，協助醫師揪出肉眼難辨的微小腫瘤，研究顯示，對小於2公分胰臟癌的檢出敏感度約達8成。

胰臟癌令人聞之色變，早期發現不易，博田國際醫院健康管理中心醫療主任黃柏誠指出，胰臟位於胃部後方、腹腔深處，傳統腹部超音波容易受到腸道氣體、體型及器官位置影響，無法完整呈現胰臟全貌，即使沒有明顯異常，也不代表胰臟一定沒問題，甚至電腦斷層CT檢查，也不代表所有腫瘤都能一眼看穿。

黃柏誠表示，尤其小於2公分的早期胰臟腫瘤，影像特徵可能相當細微，單靠醫師肉眼判讀仍有辨識上的挑戰，如何在龐大的影像資訊中找出蛛絲馬跡，成為早期診斷的重要課題。

為突破傳統影像判讀限制，博田國際醫院導入「助胰見」AI系統，利用人工智慧分析腹部電腦斷層影像，自動標示疑似異常區域提供醫師複核，這套系統已獲美國食品藥物管理局FDA突破性醫材認定，並取得台灣衛福部許可，為南台灣首見導入該系統的醫院。

黃柏誠指出，啟用前，特別挑選過去臨床上較複雜、肉眼難以辨識的歷史影像，交由AI進行回溯測試，結果顯示，AI偵測結果與醫師判讀高度一致，讓醫療團隊對系統輔助判讀的能力更具信心，不過發現可疑病灶後，仍須由專業醫師綜合影像、臨床症狀，及其他檢查結果進一步評估。

博田國際醫院副院長、肝膽腸胃科醫師阮蘭婷強調，胰臟疾病能否及早發現，攸關後續治療選擇與預後，導入AI並不是要取代醫師診斷，而是在既有影像判讀流程中，多增加一道輔助機制，讓容易被忽略的細微異常有更多機會被發現，及時安排更精密檢查。

除了胰臟癌輔助偵測，博田規畫推動全院「八大AI模組」，逐步將人工智慧導入臨床醫療及健康管理，院方並將助胰見系統整合至健康管理中心，結合影像檢查與醫師問診，提升健康檢查完整性。

健康管理中心主任劉靜方說，民眾面對健康檢查結果難免緊張，院方透過動線安排、專業問診及舒眠檢查服務緩解受檢者的壓力，以AI人工智慧與醫師專業判讀相互搭配，有望提高早期異常被辨識的機會，讓難以察覺「癌王」多一道把關機制。

高雄博田國際醫院規畫推動全院「八大AI模組」，逐步將人工智慧導入臨床醫療及健康管理。記者郭韋綺／翻攝
高雄博田國際醫院規畫推動全院「八大AI模組」，逐步將人工智慧導入臨床醫療及健康管理。記者郭韋綺／翻攝

高雄博田國際醫院導入台大研發「助胰見」AI系統，透過分析電腦斷層影像，協助醫師揪出肉眼難辨的微小腫瘤。記者郭韋綺／翻攝
高雄博田國際醫院導入台大研發「助胰見」AI系統，透過分析電腦斷層影像，協助醫師揪出肉眼難辨的微小腫瘤。記者郭韋綺／翻攝

高雄博田國際醫院導入「助胰見」AI系統為南台灣首見。記者郭韋綺／翻攝
高雄博田國際醫院導入「助胰見」AI系統為南台灣首見。記者郭韋綺／翻攝

胰臟癌 高雄 腫瘤

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI助攻近視雷射手術！元智大學、亞東醫院研究勇奪國際首獎

退休男頻繁迷路跌倒誤認失智 醫確診「常壓性水腦症」手術逆轉

陽明交大攜手禾榮科技 硼中子捕獲治療暨前瞻影像中心動土

大腸癌不只看飲食！一等親有息肉、癌症史 罹癌風險增2至4倍

相關新聞

影／民眾闖入軌道 台南市區平面鐵路「最後列車」晚17分駛出台南車站

告別台南車站地上鐵道，台鐵昨晚舉辦「最後一夜．永遠台南」紀念活動，以「百年路牌．世代交棒」作為紀念活動的主儀式，由台鐵董事長鄭光遠、台南市長黃偉哲及交通部長陳世凱依序傳遞象徵台南車站歷史記憶的路牌，最後交到第145次自強號司機員手中。

鳴笛三聲 … 最後一班自強號列車駛離台南車站地上月台

台南鐵路地下化啟用前，象徵台南車站歷史記憶的百年路牌交到第145次自強號司機員手中，代表世代交棒，今晚10時47分出發時，司機員以三聲長鳴笛，向百年地上鐵道致意，隨著最後一班駛離台南車站地上月台的南下自強號，為百年鐵道留下珍貴的歷史畫面，也隨著列車繼續向前，邁向下個世代。

最後一夜！全國民眾湧入台南車站 向百年鐵道告別

台南鐵道地下化進入倒數計時階段，台鐵預定今晚10時29分發出第145次自強號，將是最後一班駛離台南車站地上月台的列車，不僅台南遊子，來自全國各地民眾傍晚陸續湧入台南車站，向這百年鐵道告別，以相機或手機爭先記錄下這最後一夜，「感覺我們的美好歲月都在此度過的」，一對老夫婦手牽著手、穿著同款T恤留影說。

403萬長者免繳健保費三讀！衛福部估年增400億支出 138年恐達629億

民眾黨立院黨團推出「老人福利法」修法草案，主張65歲以上、所得稅率級距未達20%的長者免繳健保費，今天中午立院三讀通過。衛福部社保司長張鈺旋表示，目前全台約485萬名高齡長者中，約403萬人符合免繳資格，預估每年需編列約400億元，至民國138年更將增至629億元，恐造成嚴重預算排擠效應；若改由受薪階級分攤健保財務缺口，推估每名勞動人口每年將增加近2700元保費。

老人免健保費本質如「大撒幣」 財稅專家：年齡、稅率條件均不合理

立法院今天三讀通過「老人福利法」修法，未來所得稅率未滿20%的65歲以上長者，可免繳健保費。對此，台北商業大學財稅系教授韓幸紋指出，不論以年齡、所得稅率角度思考，此政策補助對象均有可議之處，長者無薪資所得，資產多來自免稅、輕稅或容易逃漏的證券交易、利息、房租等，若要以預算補助特定年齡族群，反而應鎖定18歲以下兒少，才是無經濟能力、需被撫養者。

丟電動沙發比買還難？她照清潔隊要求拆解仍被拒 清運報價最高8千

買電動沙發享受舒適生活，沒想到丟棄時竟成一大難題？新北市有網友近日發文抱怨，因搬家急著處理舊電動沙發，聯繫清潔隊後依照指示拆除馬達及部分零件，卻仍無法順利清運，就連撥打1999詢問也未能解決問題。他無奈表示，原以為照規定處理就能丟棄，沒想到拆了又拆仍遭拒收，讓他直呼「原來電動沙發是要保存一輩子的東西啊？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。