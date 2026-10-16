「癌王」胰臟癌早期難發現 高雄博田首導AI揪病灶敏感度達8成

胰臟癌素有「癌王」之稱，早期症狀不明顯，腫瘤又藏在腹腔深處，即使做腹部超音波，也未必能及早揪出病灶。高雄博田國際醫院導入台大研發「助胰見」AI系統，透過分析電腦斷層影像，協助醫師揪出肉眼難辨的微小腫瘤，研究顯示，對小於2公分胰臟癌的檢出敏感度約達8成。

胰臟癌令人聞之色變，早期發現不易，博田國際醫院健康管理中心醫療主任黃柏誠指出，胰臟位於胃部後方、腹腔深處，傳統腹部超音波容易受到腸道氣體、體型及器官位置影響，無法完整呈現胰臟全貌，即使沒有明顯異常，也不代表胰臟一定沒問題，甚至電腦斷層CT檢查，也不代表所有腫瘤都能一眼看穿。

黃柏誠表示，尤其小於2公分的早期胰臟腫瘤，影像特徵可能相當細微，單靠醫師肉眼判讀仍有辨識上的挑戰，如何在龐大的影像資訊中找出蛛絲馬跡，成為早期診斷的重要課題。

為突破傳統影像判讀限制，博田國際醫院導入「助胰見」AI系統，利用人工智慧分析腹部電腦斷層影像，自動標示疑似異常區域提供醫師複核，這套系統已獲美國食品藥物管理局FDA突破性醫材認定，並取得台灣衛福部許可，為南台灣首見導入該系統的醫院。

黃柏誠指出，啟用前，特別挑選過去臨床上較複雜、肉眼難以辨識的歷史影像，交由AI進行回溯測試，結果顯示，AI偵測結果與醫師判讀高度一致，讓醫療團隊對系統輔助判讀的能力更具信心，不過發現可疑病灶後，仍須由專業醫師綜合影像、臨床症狀，及其他檢查結果進一步評估。

博田國際醫院副院長、肝膽腸胃科醫師阮蘭婷強調，胰臟疾病能否及早發現，攸關後續治療選擇與預後，導入AI並不是要取代醫師診斷，而是在既有影像判讀流程中，多增加一道輔助機制，讓容易被忽略的細微異常有更多機會被發現，及時安排更精密檢查。

除了胰臟癌輔助偵測，博田規畫推動全院「八大AI模組」，逐步將人工智慧導入臨床醫療及健康管理，院方並將助胰見系統整合至健康管理中心，結合影像檢查與醫師問診，提升健康檢查完整性。

健康管理中心主任劉靜方說，民眾面對健康檢查結果難免緊張，院方透過動線安排、專業問診及舒眠檢查服務緩解受檢者的壓力，以AI人工智慧與醫師專業判讀相互搭配，有望提高早期異常被辨識的機會，讓難以察覺「癌王」多一道把關機制。

高雄博田國際醫院規畫推動全院「八大AI模組」，逐步將人工智慧導入臨床醫療及健康管理。記者郭韋綺／翻攝

高雄博田國際醫院導入台大研發「助胰見」AI系統，透過分析電腦斷層影像，協助醫師揪出肉眼難辨的微小腫瘤。記者郭韋綺／翻攝