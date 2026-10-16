鳴笛三聲 … 最後一班自強號列車駛離台南車站地上月台

台南鐵路地下化啟用前，象徵台南車站歷史記憶的百年路牌交到第145次自強號司機員手中，代表世代交棒，今晚10時47分出發時，司機員以三聲長鳴笛，向百年地上鐵道致意，隨著最後一班駛離台南車站地上月台的南下自強號，為百年鐵道留下珍貴的歷史畫面，也隨著列車繼續向前，邁向下個世代。

原定台南地上鐵道最後一班車10時29分離站，因有人闖入平交道，延誤18分鐘發車。

今夜，所有人靜候最後一班南下自強號啟程，司機員長鳴笛三次。第一聲，告別過去；第二聲，感謝陪伴；第三聲，迎向未來。當列車離站的那一刻，也象徵台南地上鐵道完成百年來的歷史任務，城市正式準備迎接下一段鐵路旅程。

最後一班自強號列車稍微誤點，也在眾人期盼下駛進台南車站，引起萬人歡呼。經由百年路牌交接後，約10時48分在夾道人龍及攝影機及手機的注目下，鳴笛三次，駛離台南車站，不但鐵軌兩側月台上送行民眾挨命揮手、歡呼，連列車上乘客也揮手回禮，高呼「再見」，由緩變急地駛離月台，邁向目的地。

正因為眾多民眾到場見證這歷史性的一刻，也因拍照角度而鼓噪，連下車旅客也被人龍堵住，所幸民眾多能自發性讓開空間，讓下車乘客先行。民眾直呼「真的很感動」，「謝謝你，台南車站」