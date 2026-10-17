聽新聞
0:00 / 0:00
鼓勵利他共好 第四屆人文企業獎報名
企業的價值，除了營運成績，也展現在如何回應社會需求。「人文企業獎」以人文關懷為出發點，鼓勵企業與組織將專業、資源及影響力化為具體行動。
回顧歷屆報名中，不乏回應高齡議題的專案獲獎。企業從各自擅長的領域出發，串聯社福組織與社區，讓公益走進長者的日常生活。
像是全聯以賣場實踐生活處方箋、技嘉用科技助銀髮數位賦能，信義則透過計畫支持在地提案，除此之外，還有佳格食品透過「以愛樂活營養教育計畫」，結合物資捐贈、志工媒合及營養教育；金寶電子為深坑在地弱勢長者送餐超過四十年；統一超商以「好鄰居送餐隊」串聯門市與社福資源，為長者送上餐食與陪伴關懷。
由聯經出版、聯合報系文化基金會共同主辦的第四屆「人文企業獎」，除了高齡議題，也歡迎關注不同族群與社會需求的專案參與。無論是從本業出發、號召員工走進社區，或投入弱勢陪伴、文化傳承、教育推廣與環境保育，只要看見需求並持續付諸行動，都能創造利他共好價值。更多得獎案例可參考「人文企業獎」官網。
徵件截止：二○二六年十一月三十日止
報獎資格：依法設立之法人（不含各級公私立學校及政府機關），且投入任一獎項主題超過三年者皆可參加
獎項面向：社會關懷、藝文推手、教育提升、地方發展、生態保育
報名請洽「人文企業獎」官網
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。