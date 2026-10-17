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聯合數位文創10周年 會員回饋升級

聯合報／ 本報訊

「udnFunLife 聯合數位文創」迎來成立十周年！多年來持續引進國際級展演、打造多元藝文體驗，今年適逢品牌生日慶，特別推出全新會員分級制度。觀眾只要於udn售票網完成會員認證，即可透過累積消費升級，享有購物金、專屬購票優惠及獨家體驗等多重權益。另外，活動期間加入官方LINE好友並完成指定任務，還有機會抽中免費展演及電影兌換券等好禮。

歡慶十周年，精采節目接力登場。倫敦西區全本製作「史瑞克」音樂劇將於十一月廿日起首度登台，帶來十三場充滿歡笑的童話冒險；奧地利維也納美泉宮管弦樂團則於十二月六日首登國家音樂廳，重現優雅宮廷樂音。年末更集結烏克蘭國家歌劇院聲樂名家與台灣拉縴人合唱家族，以超大規模的編制演繹貝多芬第九號交響曲「合唱」。

聯合數位文創近年亦積極拓展文創場域及台灣劇場、影視IP投資，累計投資超過五十件作品，持續實踐「把世界帶進台灣，讓台灣走向國際」的願景。

更多活動及會員權益，請至udn售票網查詢。

文創 數位 音樂劇 維也納 樂團 歌劇院

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