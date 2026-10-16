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影／民眾闖入軌道 台南市區平面鐵路「最後列車」晚10分駛出台南車站

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市區鐵路晚間開出最後一段列車，整個台南月台擠滿人潮歡送最後列車。記者吳淑玲／攝影
台南市區鐵路晚間開出最後一段列車，整個台南月台擠滿人潮歡送最後列車。記者吳淑玲／攝影

告別台南車站地上鐵道，台鐵昨晚舉辦「最後一夜．永遠台南」紀念活動，以「百年路牌．世代交棒」作為紀念活動的主儀式，由台鐵董事長鄭光遠、台南市長黃偉哲及交通部長陳世凱依序傳遞象徵台南車站歷史記憶的路牌，最後交到第145次自強號司機員手中。這面路牌不只是鐵路勤務的象徵，也代表百年來守護列車、旅客與城市的責任，隨著世代交替，繼續傳承下去。

列車原訂晚間10時29分抵達，因平交道有人闖入鐵軌，延誤10分鐘抵達，最後在司機員鳴笛三聲，第145次南下自強號緩緩駛離地上月台，是台南鐵路地下化通車前最後一班離站地上軌道列車。大批民眾擠滿月台，目送列車駛離，在汽笛聲中向百年地上鐵道道別，共同見證台南鐵道歷史的重要時刻。

台南市區鐵路晚間開出最後一段列車，整個台南月台擠滿人潮歡送最後列車。記者吳淑玲／攝影
台南市區鐵路晚間開出最後一段列車，整個台南月台擠滿人潮歡送最後列車。記者吳淑玲／攝影

台南市區鐵路晚間開出最後一段列車，整個台南月台擠滿人潮歡送最後列車。記者吳淑玲／攝影
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台南市區鐵路晚間開出最後一段列車，整個台南月台擠滿人潮歡送最後列車。記者吳淑玲／攝影
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台南市區鐵路晚間開出最後一段列車，整個台南月台擠滿人潮歡送最後列車。記者吳淑玲／攝影
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台南 陳世凱 台鐵

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