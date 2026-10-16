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第33屆女影開幕 以「非分擾動」探索性別與想像的多元可能

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
台灣國際女性影展開幕合影。圖／女影提供
台灣國際女性影展開幕合影。圖／女影提供

2026台灣國際女性影展16日晚間於光點華山電影館揭開序幕，第33屆女影以「非分擾動 Into the Drift」為題，選映瑪莉安．貝娜尼與歐瑞安．巴爾基共同執導的《布希拉的私角落》作為開幕片。

開幕典禮上，主持人王君琦與陳穎提到雖然當代的疆界看似不斷地變動，但性別或性傾向的分際卻不然。因此女性影展期許大家以「擾動」的姿態，持續在想像中自由穿梭，喊出「Bad Girls Make History」——壞女孩創造歷史！邀請觀眾持續擁抱非分之想，在每一次觀看與思辨之中，讓不被馴服的想像繼續擴張。

影展主席史惟筑的開場致詞，以焦點影人莎拉．馬爾多羅評價自己的電影創作在喚醒人們意識上其實「非常失敗」的訪談為引，談及女性影展長年堅守的信念：在充滿挑戰的環境中持續創作、堅持理念，本身就是一件非常不容易、卻也至關重要的事。因此女影能走到第33屆，仰賴許多人一路以來的相信與支持。她也感謝影展團隊與志工的付出，為不同的影像創作開拓更多可能。

歌德學院（台北）德國文化中心院長葛彼雍（Björn Ketels）亦出席開幕典禮。歌德學院透過電影放映、藝文活動等，促進台灣與德國的文化交流。他非常感謝女影提供了一個國際性的平台，讓來自世界各地由女性執導的電影可以被大眾看見。

葛彼雍同時也指出性別平等及多樣性一直都是歌德學院策劃的核心，而女影則讓這些電影得以被不同國際視野角度切入與討論。今年德國作為出品國的作品有《里昂的跫音》、《風口》及《沒有的派對》，希望大家都可以享受這三部作品。

台北市政府社會局鄭文惠副局長也蒞臨現場致詞。身為女性，鄭文惠表示在影展所呈現的故事與價值中看見了自己，深受感動。肯定女性影展長年以來的努力與堅持，也感謝所有認同影展理念、持續給予支持的夥伴。

策展人陳慧穎則是感性地提到女性影展邁入第33屆，而今年也恰好是自己在女影耕耘的第十年。接下來會舉行許多活動，包括週六的講座「從現場到片場——倖存者與其後」，一同和觀眾分享韓國當代影視產業如何在 #Metoo 運動後實踐性別平等，以及下週六的「Women Behind the Camera ——女性攝影師的創作之路」將聚焦在女性攝影師，邀請三位新銳的女性攝影師跟大家分享他們的創作之路。

女影今年也以「動物影友會」為題，透過《布希拉的私角落》、《蜥蜴封城日記》、《牛不住的她》與《蝦的日常練習》等作品，從擬人化動物的奇想世界與荒誕情境出發，挑戰性別、情感與社會規範，引領觀眾跳脫人類中心的視角，重新思考既有秩序與身分認同。此外，本屆也推出亞洲首度莎拉．馬爾多羅回顧專題，集結12部長短片，其中8部為全新4K數位修復作品。

性別 影展 女性

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