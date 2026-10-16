把一生獻給孩子！「兒科泰斗」黃富源行醫逾50年 出書寫下醫者初心

兒科界泰斗、馬偕紀念醫院名譽教授，同時也是醫療奉獻獎第25屆得主黃富源，他耗費2年時間，將他的人生歷程，撰寫成新書「手心向下 一位醫者的八十年歲月」，今為新書發表會，曾與他一起於醫界打拚的好友，前衛生署副署長蕭美玲、張鴻仁、前疾管局局長郭旭崧等人，皆到場支持。

在馬偕院內被稱為「黃頭」的黃富源，是許多兒童患者的救星，在他行醫50多年的歲月裡，也見證了台灣近半世紀的醫療發展史；他將雅文兒童聽語文教基金會原贊助支持「馬偕寶寶」的專屬免費新生兒聽力篩檢，拓展到全台施行；他也催生成立國家級醫學倫理委員會、母乳哺育推廣，在兒童與醫療與公共衛生政策上有卓著貢獻，並曾獲行政院衛生署一等衛生獎章的最高榮譽。

石崇良今到場致詞時表示，黃教授早年在馬偕醫院推動新生兒照護及檢驗制度，對台灣兒科醫療貢獻深遠，即使近年仍持續關心兒科發展及兒童未來；其擔任衛生署副署長期間，堅持公平正義、勇於任事，推動器官捐贈移植登錄中心，以公平原則處理器官分配，設立國家級醫學倫理委員會，提醒醫療人員莫忘行醫初心。即使卸任公職，SARS疫情期間仍受邀擔任專家委員會副召集人，協助國家度過難關，展現公務人員典範。

石崇良說，黃富源不僅是醫界前輩，更是他的人生導師，黃教授長期關心後進，遇到困難時總會主動給予建議與鼓勵。他引用新書手心向下的精神「拚搏做就對了」，感謝黃教授對台灣醫療及公共衛生體系的付出，期盼後進秉持初心，勇敢面對挑戰。

馬偕紀念醫院總院長張文瀚表示，黃富源名譽教授從1972年6月10日到馬偕紀念醫院報到，到今天已滿54年，長達1萬9852天。黃富源是馬偕兒科第一位主任，也是開創兒童醫療次專科發展的重要引航者。

而且黃教授在培養後進方面更是不遺餘力，他以馬偕兒科為訓練基地，積極教育兒科醫療人員，他教育出來的兒科醫師早已在全台各地開枝散葉，各自在不同的地方，守護著孩子的第一線醫療。

張文瀚說，黃教授也是當年李慶雲教授於台灣推動B型肝炎疫苗人體試驗計畫的重要成員，在當年的時空背景，推動人體試驗必須克服困難與不同立場，一路也需要果斷地勇敢前行，如今台灣的B型肝炎疫苗接種，展現驚人的防治成效，不僅改善國人健康，也受到國際矚目。

黃富源致詞時幽默表示，為了新書發表會反覆練習多次，仍無法在短短15分鐘內說完所有想分享的故事，他很感謝各界到場支持。他說，新書從自己的身世與成長歷程談起，記錄畢生熱愛的行醫與醫學教育工作，以及過去在衛生署服務的經驗，更承載著他對馬偕醫院小兒科的深厚情感。