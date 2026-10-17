劇場與影像名導周東彥VR劇情片 優惠票19日開賣

聯合數位文創主辦，將於台北Fun VR劇院限期推出劇場與影像名導周東彥兩部作品VR「霧中」與短片「Kiss」，探索慾望背後的孤寂與對愛的渴求，10月19日中午12點準時開賣限時優惠預售票三百八十元，10月29日起於Fun VR劇院開放體驗，節目採線上購票預約制，更多詳細節目資訊敬請以官網公告為主。

「霧中」以大膽的影像尺度與詩意敘事突破傳統觀影框架，透過三百六十度沉浸式視角，讓觀眾彷彿親臨霧氣瀰漫的三溫暖，在凝視與被凝視之間，感受男同志社群文化中難以言說的生命經驗，該作品曾入選二○二一年威尼斯影展，並榮獲蒙特婁新電影影展最佳環景VR大獎。

另一部劇情短片「Kiss」同樣入選舊金山國際同志影展等多個國際影展，以末世科幻為背景，描繪人與人之間對親密接觸的渴望。兩部作品將於Fun VR劇院聯映，呈現身體、情慾與孤獨的獨特詮釋。