接見第36屆醫奉獎得主 總統：得主是打造「山巔之城」重要根基

「第36屆醫療奉獻獎」明天舉行頒獎典禮，總統賴清德今天下午接見醫療奉獻獎得主並表示，所有得獎人都是提升台灣醫療服務的重要推手，不但是「地上的鹽、世上的光」，也是打造「山巔之城」的重要根基，感謝得獎者長期投入醫療專業，秉持慈悲喜捨精神，展現台灣良善的力量。

總統肯定今年特殊貢獻獎得主林欣榮醫師，說自己在醫學系求學時就聽過林欣榮大名，林欣榮在1989年就建立神經外科及腦移植研究體系、腦中風團隊及腦庫，2002年更建立全國首座腦神經功能修復研究中心，發展深部腦刺激技術，推動腦中風幹細胞治療、中西醫整合癌症治療，可說是台灣神經外科與腦庫發展的先驅。

總統逐一介紹8位個人醫療奉獻獎的事蹟，這8位都是提升台灣醫療服務的重要推手。郭約瑟醫師長期深耕宜蘭醫療與社區照護，也積極推動偏鄉醫療與全民健保山地離島計畫，讓民眾的健康權益更有保障；林啓禎醫師是臺灣小兒骨科的開創者，除了長年投入兒童骨科、脊柱側彎及骨骼發育異常治療，也致力於培育人才，為臺灣兒童醫療發展奠定更堅實的基礎。恰巧今天是林啓禎生日，總統特別獻上祝福，向他說生日快樂。

鄭宏熙醫師守護臺東急重症病人22年，並積極推動到院前救護體系、護心計畫及5G行動急診室，打造出更堅實的救護安全網；陳立愷牙醫師長期投入特殊需求者口腔醫療，並結合法律與醫療專長，倡議病人權益及醫療倫理，讓臺灣醫療平權更加發展；江紘宇牙醫師28年來深耕原鄉部落、偏鄉學校及醫療站服務，即使遭遇颱風、道路中斷，仍持續出診，是民眾健康重要的守護者。

總統接著說，吳安綺護理師積極推動智慧照護應用在原住民文化健康站與失智症照護，並致力推廣預立醫療照護諮商，為原鄉民眾帶來更好的醫療服務；陳楷琳醫師服務南投偏鄉超過40年，不但投入921震災後偏鄉醫療重建與巡迴醫療，也積極參與長照及安養機構照護，讓偏鄉長輩能夠獲得更好的照顧；吳榮州醫師長期投入心血管疾病照護與醫院經營管理，帶領醫院推動社區健康促進及醫療創新，為屏東急重症醫療注入重要的能量。

總統也特別對今年團體醫療奉獻獎得主為花蓮慈濟醫院全人整合照護團隊致意，40年來建立原鄉整合照護模式，陪伴居民走過疾病、老化、災害與生活困境。團體貢獻獎得主則為天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會，長期深耕嘉義山區，建立偏鄉失智照護模式，並首創偏鄉失能長者巡迴沐浴服務、提供長者共餐服務，非常不簡單。

第36屆醫療奉獻獎得主今天也赴立院拜會，院長韓國瑜說，卅幾年前一起發起創設醫奉獎的許多立委都已離開立院，甚至離開這個世界，但醫奉獎仍在，鼓勵無數醫療人員，去到各地代替上帝無私照顧許多弱病者。

韓國瑜勉勵醫界，應該擴大台灣醫療的影響力，就像換肝權威醫師陳肇隆院長做的，靠著獨到的醫療，在世界各地的得到各國首相、酋長、總統的接見，成功擴展台灣的外交。他相信，醫療是台灣能夠帶給全世界最大的幫助。