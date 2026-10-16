接見醫奉獎得主…賴清德讚花蓮慈濟全人照護 盼翻轉健保30年論件計酬制

第36屆醫療奉獻獎將於10月17日舉行頒獎典禮。賴清德總統今天在總統府接見得獎人，許多得主就專業奉獻領域提出建言，總統一一誠摯回應，超出預定時間仍欲罷不能，除了肯定花蓮全人整合照護團隊是未來健保改革希望，也盛讚中華聖母基金會的長照服務不簡單，今年長照3.0上路， 將持續擴大服務對象及項目。

總統向長期奉獻醫療專業、秉持慈悲喜捨精神的醫療奉獻獎得獎人表達誠摯感謝。總統分享，今年團體醫療奉獻獎得主為花蓮慈濟醫院全人整合照護團隊，40年來建立原鄉整合照護模式，陪伴居民走過疾病、老化、災害與生活困境。

總統表示，花蓮全人整合照護團隊在偏遠且資源有限的東部，但把健康促進疾病預防轉診運作順暢，如同進行一場健保醫療制度改革，將完全翻轉過去卅年健保論件計酬的作法。他期待花蓮慈濟和東部的計畫可以成功，屆時他將盛大公布相關成果。

獲特殊醫療貢獻獎的花蓮慈濟院長林欣榮表示，花蓮慈濟以「健康平權」為己任。花東地形狹長、交通不便，積極推動「無圍牆醫院」，結合 AI 與遠距醫療，將資源送進偏鄉。從2019 年起整合東區 17 家醫院，成功提升了花東兩縣的平均餘命。無論是國際義診，或是花東面對的颱風與地震天災，花慈團隊永遠都在第一時間挺進災區。

林欣榮說，獲得特殊貢獻獎是一個里程碑，更是承擔使命的新起點。花蓮慈濟的「全人整合照護團隊」這次榮獲「團體醫療奉獻獎」，展望未來，花蓮慈院會持續加速創新研發，以賴清德總統「健康臺灣」的願景，從職場健康、社區照護、到重症與罕病精準醫療，全方位落實「全人照護」，讓「健康臺灣」的目標在花東率先達標。

團體貢獻獎得主為天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會，長期深耕嘉義山區，建立偏鄉失智照護模式，並首創偏鄉失能長者巡迴沐浴服務、提供長者共餐服務。總統表示，這樣的陪伴，非常不簡單。今年長照3.0已正式上路，將持續擴大服務對象及項目，政府也會積極推動智慧醫療，提供民眾更先進的服務。

位於台北的陳立愷和屏東的江紘宇都是牙醫師不約而同提到公費生制度。自稱來自天龍國的陳立愷說，到矯正機構監獄的醫師年紀都太老了，非常急需要年輕醫師新血補充，但目前沒有到宅醫療的法律專法，而且對特殊牙醫師的培養缺乏制度。

江紘宇建議，很多偏鄉衛生所的牙科醫療設備逐漸提升完整，但因為沒有牙醫師編制，所以沒有醫師可以長駐。建議應該要讓每年的公費牙醫師，優先從在地學生裡選拔，讓他們畢業後回到人親土親的原鄉服務。

衛福部次長林靜儀表示，衛福部已開始討論包括治療失智者在內的特需牙科，也考慮要建置牙科醫院處理特殊牙醫師的培訓。

賴清德非常具體地回應，對於沒有人員編制，但是有器材的衛生所，請衛福部回應檢討， 也同意要讓每年四到七位的公費牙醫生訓練與當地需求結合。他表示，他當年的成大醫科公費生同學通通賠錢，沒有下鄉服務，因為都是遠地考來。他認為，衛福部可以考慮由當地學生優先來考公費生，再鼓勵他們回鄉，透過補助讓他們的薪水可以和同科系醫師相近。

秀傳醫療體系總顧問林啟禎建議，加強新生兒篩檢，尤其提到他專長的兒童骨科髖關節檢查。賴總統也馬上指出，提出相應文獻請衛福部評估，期待降低新生兒死亡率。

獲第卅六屆特殊醫療貢獻獎的花蓮慈濟院長林欣榮與衛福部次長林靜儀合影。圖／林欣榮提供