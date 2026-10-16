大腸癌不只看飲食！一等親有息肉、癌症史 罹癌風險增2至4倍

大腸癌是2025年十大癌症死亡率第三名。書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢表示，一等親有大腸息肉或大腸癌家族史的人，罹患大腸癌的機率比一般人高出2至4倍，建議提早在40歲就進行糞便潛血篩檢，若有息肉也要根據大小與數量，定期做大腸鏡檢查。

據衛福部統計，大腸癌是2025年十大癌症死亡率的第三名。邱展賢指出，一名69歲男性，BMI值屬於肥胖，另一名57歲男性，父親有大腸癌史，兩人都因糞便有血就診，大腸鏡檢查發現有大腸息肉，經內視鏡息肉切除，病理檢驗診斷為早期大腸癌；還有一名76歲男性，7年前曾檢查有大腸息肉，近期大腸鏡檢查，發現有扁平大腸息肉，經手術切除，病理檢驗診斷為原位癌。

與大腸癌患者的關係遠近也會影響罹癌機率。邱展賢表示，一等親如父母、子女、兄弟姊妹中，若有人有大腸息肉或罹患大腸癌，本人罹患大腸癌的機率比一般人高出2至4倍，屬於高度風險。若一等親在50歲以前確診大腸癌或發現高風險腺瘤息肉，風險更會更高；二等親中有人罹患大腸癌，罹癌機率是一般人的1.5至2倍。還有一類是家族中連續多代、多人罹患大腸癌，或合併有大量的腸道息肉，需由醫師評估，討論追蹤方式及頻率。

邱展賢指出，不能輕忽大腸息肉，有些類型息肉有癌化的可能，曾經長過息肉的人中約有2至3成會再次長出息肉，若家族中有大腸息肉的病史，長出息肉的機會也比一般人高。

邱展賢說明，一般人45歲開始可做公費糞便潛血篩檢，每兩年一次，若一等親有大腸癌家族史，40歲就可公費篩檢，或建議比家族中最年輕確診者的發病年齡再提早10年開始檢查。若採檢呈現陽性，通常會做大腸鏡進一步檢查。

若有切除大腸息肉，除了每兩年做一次糞便潛血檢查外，根據息肉數量、大小及病理化驗結果（如腺瘤或增生性息肉），決定下次大腸鏡檢查時機。邱展賢建議，一般人建議從50歲開始做大腸鏡檢查，若都正常或息肉少，每5至10年做一次，若息肉較多且大，建議每3至5年做一次，若有癌化風險才能及早治療。

邱展賢提醒，大腸癌與大腸息肉除了遺傳因素外，也和後天的飲食、生活習慣有密切關係，因此要減少食用紅肉、加工食品，多吃蔬菜水果，並戒菸酒；同時培養運動習慣，規律的運動可以促進腸道蠕動；肥胖與代謝症候群也是是大腸癌的危險因子之一，所以要加強體重控制。定期篩檢，早期發現，早期治療。