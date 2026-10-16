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醫療奉獻獎明頒獎！ 衛福部次長林靜儀讚：得主如「迷霧中的亮光」

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
第三十六屆醫療奉獻獎選拔暨表揚活動記者會晚間於立法院舉行。記者曾原信／攝影
第三十六屆醫療奉獻獎選拔暨表揚活動記者會晚間於立法院舉行。記者曾原信／攝影

第36屆醫療奉獻獎明舉行頒獎典禮，將表揚個人醫療奉獻獎8名、特殊貢獻獎1名、團體醫療奉獻獎1名、團體貢獻獎1名。衛福部次長林靜儀今送上祝福表示，各位得獎人及團體無論是偏鄉巡迴醫療、急重症照護、失智症及精神照顧，或特殊族群口腔照護等，都在民眾最需要協助時，以專業與愛心守護生命，如迷霧中的亮光。

本屆報名收件57件參選，獲獎獎項分別為，個人醫療奉獻獎8名、特殊貢獻獎1名、團體醫療奉獻獎1名、團體貢獻獎1名。個人醫療奉獻獎得主8名，分別為郭約瑟、林啓禎、鄭宏熙、陳楷琳、吳榮州等醫師，陳立愷、江紘宇牙醫師及吳安綺護理師；特殊貢獻獎得主為花蓮慈濟醫院院長林欣榮，團體醫療奉獻獎為花蓮慈濟醫院全人整合照護團隊，團體貢獻獎為天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會。

林靜儀說，各得獎者長年在台灣各地默默付出，並未抱持著「我一定要來拿醫療奉獻獎」心情，她認為醫療工作它是上天給予任務，得獎者不計較工作地點與付出，展現台灣醫療最重要的精神。

林靜儀表示，醫療奉獻獎不僅是對第一線工作者的肯定，更希望讓年輕世代看見醫療專業的價值與初心。再次恭喜得獎者及團體，也特別感謝得獎者家人的支持與陪伴，讓醫療人員能持續投入照護工作，守護民眾健康。

立院厚生會會長陳菁徽說，醫療奉獻獎得主長年投入偏鄉醫療、居家照護及神經重建等領域，彌補城鄉醫療資源落差，守護民眾生命健康。面對台灣高齡化、少子化挑戰，未來應持續推動AI、資訊科技及遠距醫療，讓更多民眾獲得完善照護，也期盼透過得主故事傳承奉獻精神，鼓勵更多醫學生投入醫療服務。

第36屆醫療奉獻獎評審委員會主委黃榮村表示，今年個人奉獻獎共8人，包括醫師5人、牙醫師2人及護理師1人，得獎者性別比例相對平均，宗教背景涵蓋佛教、天主教及基督教，服務地區則從宜蘭、花蓮、台東延伸至屏東及馬祖東引，展現台灣醫療奉獻的多元面貌。

黃榮村指出，歷屆的醫療奉獻獎其實最精彩的，不在這些數字，最精彩是在各位得獎者的傳奇的故事，總會在各個地方跟台灣大眾分享。

特殊貢獻獎得主林欣榮表示，從醫40多年來，致力於讓昏迷病人甦醒、癱瘓病人重新站起。團隊投入再生醫學、細胞治療及惡性腦瘤新藥研發，為重症與罕病患者帶來希望，也結合AI、遠距醫療推動偏鄉健康平權。此次花蓮慈院全人整合照護團隊也獲團體醫療奉獻獎，未來將持續落實全人照護，將花東經驗推廣至全台及國際。

衛福部 醫療奉獻獎 林靜儀

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