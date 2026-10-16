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最後一班列車將駛離…民眾傍晚湧入台南車站 向百年鐵道告別

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最後一夜！全國民眾湧入台南車站 向百年鐵道告別

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
站方則不斷提醒民眾不要靠近月台邊，以免發生危險。記者邵心杰／攝影
站方則不斷提醒民眾不要靠近月台邊，以免發生危險。記者邵心杰／攝影

台南鐵道地下化進入倒數計時階段，台鐵預定今晚10時29分發出第145次自強號，將是最後一班駛離台南車站地上月台的列車，不僅台南遊子，來自全國各地民眾傍晚陸續湧入台南車站，向這百年鐵道告別，以相機或手機爭先記錄下這最後一夜，「感覺我們的美好歲月都在此度過的」，一對老夫婦手牽著手、穿著同款T恤留影說。

南鐵地下化前夕，有人記錄到501班次、7時51分廣播：「今天是列車長最後一次執行台南站地上鐵路任務，對這座車站有很多感情，請容我感性一下。」。車上通勤者在社群上PO文稱，！聽見列車長的廣播忍不住淚崩耶！直說「這裡真的承載了許多人好多好多的回憶」。

號稱與鐵道最近的學校台南市聖功女中，晚間也昭告將直播「台南鐵路地下化-軌道切換記錄」 （北端引道入口），學生呼朋引伴稱晚上就要切換鐵軌了，有興趣的朋友可以收看直播，共同見證歷史性的一刻。

「車票買好了。」不少民眾到場購買最後一班次列車車票作紀念；也有人說，明明台南火車站都會在，新舊合併，而且變的更好。但就是好捨不得，以後再也看不到火車行駛在台南市區，也聽不到平交道的聲音。

適逢周五夜晚，台南車站湧入通勤乘客，但更多的是記錄這最後一夜的民眾，一班班列車南來北往，鎂光燈閃個不停，有人記錄乘客上下車，也有人記錄車長交接班，甚至連販賣部的台鐵便當或包子都有不少民眾購買，拍照打卡，站方則不斷提醒民眾不要靠近月台邊，以免發生危險。

台南鐵道地下化進入倒數計時階段，台鐵預定今晚10時29分發出第145次自強號，將是最後一班駛離台南車站地上月台的列車。記者邵心杰／攝影
台南鐵道地下化進入倒數計時階段，台鐵預定今晚10時29分發出第145次自強號，將是最後一班駛離台南車站地上月台的列車。記者邵心杰／攝影

適逢周五夜晚，台南車站湧入通勤乘客，但更多的是記錄這最後一夜的民眾，一班班列車南來北往，鎂光燈閃個不停。記者邵心杰／攝影
適逢周五夜晚，台南車站湧入通勤乘客，但更多的是記錄這最後一夜的民眾，一班班列車南來北往，鎂光燈閃個不停。記者邵心杰／攝影

台南 鐵道

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