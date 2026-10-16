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403萬長者免繳健保費三讀！衛福部估年增400億支出 138年恐達629億

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
民眾黨立院黨團推出「老人福利法」修法草案，主張65歲以上、所得稅率級距未達20%的長者免繳健保費，今天中午立院三讀通過。記者翁唯真／攝影
民眾黨立院黨團推出「老人福利法」修法草案，主張65歲以上、所得稅率級距未達20%的長者免繳健保費，今天中午立院三讀通過。記者翁唯真／攝影

民眾黨立院黨團推出「老人福利法」修法草案，主張65歲以上、所得稅率級距未達20%的長者免繳健保費，今天中午立院三讀通過。衛福部社保司長張鈺旋表示，目前全台約485萬名高齡長者中，約403萬人符合免繳資格，預估每年需編列約400億元，至民國138年更將增至629億元，恐造成嚴重預算排擠效應；若改由受薪階級分攤健保財務缺口，推估每名勞動人口每年將增加近2700元保費。

張鈺旋表示，目前各縣市是依照各自的財務狀況提供長輩健保費補助，屬於地方社會福利性質。有些縣市以每人每月826元為補助上限，有些財政較寬裕的縣市則是全額免繳。

張鈺旋說，今通過的老福法修正案明定所得稅率未達20%的長輩不用繳健保費，保費由政府預算補助。根據目前的推估值政府預算大約需要400億元，不過隨著高齡人口增加，如果推估118年補助金額需要444億元，到138年補助金額將會達629億元。

張鈺旋表示，這樣對財政是相當大的壓力，因政府支出不是只有健保補助，還有許多公共建設與社福措施，必然會產生嚴重的「預算排擠效應」。

張鈺旋說，另目前全台約485萬名高齡長者中，所得稅率未達20%的長者占約83%，約403萬人，也就是說高達8成3的長者都能符合免繳資格，排富效果非常有限，也偏離了社會保險「量能付費」的核心原則。

至於對於受薪階級需要多繳多少錢來支撐健保空缺，張鈺旋表示，若由全體納稅人稅收支應，以400億元除以113年度全台綜合所得稅申報戶數，約698萬戶，平均每戶每年要多負擔將近5700元；若公務預算無法完全支應，回歸健保財務機制調漲保費，以目前20至64歲的主要勞動投保人口約1485萬人來分攤，平均每位勞動人口每年可能要多繳近2700元健保費。

張鈺旋表示，目前推估數字是以現有受影響被保險人數與繳納戶數做出的情境估算，實際運作上每個人的投保級距不同，但必須把潛在的財務規模與衝擊先估算出來。

衛福部 健保費 長者

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