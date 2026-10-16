補助老人健保費恐排擠社福預算 社福總盟批政治綁架：假排富、真撒幣

立法院今天三讀通過「老人福利法」修法，未來所得稅率未滿20%的65歲以上長者，可免繳健保費。對此，社福總盟發文譴責，批評此舉為「選前大撒幣，拿中央預算幫地方助選，典當台灣青年及社會福利未來」，並指出，該聯盟早在2024年底便曾發文反對此類缺乏財政紀律的全面性補助，「今日立委諸公卻置若罔聞、一意孤行」，未來恐全面性排擠其他更具迫切性社福預算。

社福總盟批評，地區選舉、重陽節前夕敏感時刻，立法院竟不顧社福、醫事團體多方示警，三讀通過「老人福利法」第22條，實為「打著尊老旗號修法，本質上為徹頭徹尾政治綁架，假排富、真灑幣」，呼籲我國社會冷靜思考，每月淨所得10.5萬老人，為何突然需要政府補助健保費？這類福利補助應回歸資產調查，而非參考稅率級距，且立院不該在「財畫法」後，再掏空中央財政。

本次修法將免繳健保費門檻，設為所得稅率20%，社福總盟表示，此門檻過於寬鬆，就連每月淨所得10.5萬元長者，也可獲全額健保費補助，絕非社會福利初衷，呼籲公共資源精準配置；此外，許多退休長者名下累積豐厚不動產、資產，卻因沒有薪資所得，適用最低稅率級距，年輕世代卻因收入來自薪資，繳稅一毛都逃不掉，此排富標準有如「緣木求魚」。

社福總盟指出，真正的社會福利，必須建立在嚴謹的家庭實際資產調查上，粗暴修法只會將健保保費重擔，變相轉嫁給剛步入社會、薪資微薄的青壯年世代，徹底破壞健保「量能付費」的根本原則，造成嚴重的世代剝奪。

此外，前年底「財畫法」修正通過後，中央釋出高達4千億財源給各縣市，社福總盟指出，長者健保原本屬於地方政府的權責與福利，如今立法院一邊掏空中央財政給地方，另一邊又強行立法要求中央主管機關全額買單這筆數百億元的長者健保費，這無異於惡意掏空中央政府的財政體質，未來恐將全面排擠其他更具迫切性的社福預算。