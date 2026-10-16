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喝珍奶吃炸雞紓壓 上班族求助專業醫療1年半減重20公斤

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
經過中醫師調理，身材可恢復到正常體位。圖／員榮醫院提供
經過中醫師調理，身材可恢復到正常體位。圖／員榮醫院提供

彰化縣一名需輪三班的上班族平日和同事揪團訂手搖飲、炸雞，痛快吃喝固然紓壓，體重卻逐漸上升到80公斤，因稍微運動都感到吃力，下定決心尋求醫療協助，經中醫師調整，一年半減重20公斤，重拾健康和正常體態。

員榮醫療體系員榮醫院中醫部醫師黃鋒榮今表示，這名患者20多歲女性，身高163公分，一年半前體重80公斤，快步走路會喘促成下定決心減重，求診時表明希望健康減重，肥胖患者在中醫觀點中多屬於「肥人多痰濕」，她在中醫部建議下依個人體質進行調理，從清熱、調整代謝等方向著手，搭配適合的中藥材，協助控制食慾、增加飽足感及維持正常代謝。

黃鋒榮說，需要輪班的族群不需特別限制用餐時間，真正需要控制的是三餐之外的零食、點心及消夜，飲料方面建議以無糖、去冰為主，在不影響工作與生活的情況下逐步建立穩定的飲食模式，臨床上也會依需求搭配膳食纖維增加飽足感，降低過度進食的機會。

黃鋒榮強調，減重不是「越快越好」，而是健康、穩定地下降，臨床上會以每周減少0.5至1公斤為理想目標，循序漸進才能降低對心肺及整體身體的負擔；此外，減重最終目的為改善體脂肪、維持健康體重，有些患者體重下降幅度不明顯，但體脂肪逐漸減少，代表減重有成效。

黃鋒榮說，需要輪班民眾應從控制消夜、減少高熱量飲食及建立規律生活著手，避免不健康發胖，若體重過重，最好調整生活和飲食習慣，搭配專業醫療評估來減重；減重患者在療程結束後，仍應持續維持均衡飲食與規律活動，並定期追蹤體重，才能有效降低復胖風險。

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