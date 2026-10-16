老人免健保費本質如「大撒幣」 財稅專家：年齡、稅率條件均不合理

立法院今天三讀通過「老人福利法」修法，未來所得稅率未滿20%的65歲以上長者，可免繳健保費。對此，台北商業大學財稅系教授韓幸紋指出，不論以年齡、所得稅率角度思考，此政策補助對象均有可議之處，長者無薪資所得，資產多來自免稅、輕稅或容易逃漏的證券交易、利息、房租等，若要以預算補助特定年齡族群，反而應鎖定18歲以下兒少，才是無經濟能力、需被撫養者。

健保財源雖部分來自股利所得等補充保費，但其大宗仍來自薪資為主的一般保費，韓幸紋指出，一般保費財源以工作人口為付費主力，然而，隨人口結構「鑽石化」，高齡人口增加、新生兒減少，讓工作人口愈來愈少、使用健保資源較多的「資深公民」反而增加，較少付費者，卻要負擔較重的健保支出，將讓繳交健保費的青壯世代負擔逐漸加重，65歲免繳健保費，又將加重此族群負擔。

韓幸紋舉例，她25歲時健保費率為4.25%，經過25年後，如今健保費率為5.17%，費率增加緩慢，然而，年輕世代面臨少子化，已無人口紅利，目前25歲年輕世代，健保費率從5.17%起跳，但因人口結構改變，推算25年後恐漲到11%至12%，原因是健保費從一大群人共同分攤，逐漸變為一小群人分攤，加上高齡化讓支出增加，導致此必然現象。

立法院「老人福利法」修正草案，是以所得稅率20%界定是否補助長者保費。對此，韓幸紋表示，我國中高齡人口持有資產比起青壯世代高，且高齡者退休後沒有薪資來源，多數資產為資本報酬，但證券交易免稅，股利採雙軌制，儲蓄利息設有特別扣除額，房屋租金則逃漏稅現況多，「長者常見所得類型，多為免稅、輕稅或容易逃漏」，以所得稅率切分，難以界定經濟狀況不佳長者。

韓幸紋指出，若以年齡切分補助與否，65歲以上長者未必經濟狀況不佳，甚至許多長者經濟能力不錯，以年齡界定不合理也太粗暴，真要以世代區分補助對象，還不如補助18歲以下，無工作能力、真正需被撫養者，補助65歲以上長者，即使搭配所得稅率20%以下條件，其本質仍是大撒幣，但政府不該將所有政策都導向發錢，應設法將稅收用於推動服務民眾的各項政策。