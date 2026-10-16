快訊

最後一班列車將駛離…民眾傍晚湧入台南車站 向百年鐵道告別

曾任基隆市議長！8連霸議員張芳麗遭撤銷參選資格 衝擊仁愛區選情

陸生借位拍照稱「小小賴清德拿下」遭驅逐出境 台大發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

骨折癒合卻持續劇痛 神經阻斷術助重獲新生

中央社／ 嘉義縣16日電

王姓男子遭重物砸傷腳掌造成趾骨粉碎性骨折，傷勢癒合後患部輕輕觸碰就出現針刺般劇烈疼痛，經大林慈濟醫院疼痛治療整合中心採神經阻斷術治療，疼痛大幅緩解。

大林慈濟醫院今天發布新聞稿表示，患者只要輕輕觸碰、水滴滴到或溫差變化都會劇痛，只能用拐杖輔助行走，多年求醫無解。

患者經疼痛治療中心看診，疼痛治療中心主任王思讚診斷為神經系統異常反應的「複雜性局部疼痛症候群（CRPS）」，通常受傷後出現，導致劇痛、肢體腫脹、感覺異常（冰冷、刺痛、敏感）、行動困難甚至失能，原因在於交感神經出問題。

王思讚說，這類情況少見且棘手，患者往往經歷創傷、骨折或手術後，骨頭雖已復原，但控制交感神經與感覺神經的線路卻「接錯線」並持續亂放電。由於骨頭已無大礙，許多患者常找不到病因而四處求醫。

王思讚表示，如果傳統藥物治療無法有效壓制異常放電神經迴路，就會評估物理性神經阻斷治療。利用X光影像與骨頭構造定位，尋找關鍵交感神經位置，精準施以燒灼阻斷術，切斷異常亂放電的神經線路；後續門診回診時，搭配超音波導引注射，防止神經迴路再生長。

王思讚說，經神經阻斷術及後續治療後，患部敏感與疼痛狀況大幅下降，現已不需依靠雙拐就可嘗試自主行走，摸到皮膚也不再引發劇痛。

王思讚表示，民眾如果骨折或創傷後經3個月以上恢復期、骨頭已癒合，患部卻仍持續出現不對稱劇痛、冰冷或腫脹等異常感，應儘早到疼痛治療中心專業評估，以免延誤治療時機。

骨折 神經

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

坐下就骨折！ 85歲婦連2年接續骨折 醫揭骨鬆骨折5大風險族群

健康你我他／問AI並遵醫囑 骨折不再惶恐

肩頸痠痛別亂按！年輕人用筋膜槍幫脖子「鬆一下」竟釀大中風

黑眼圈別只當熬夜！4歲女童腿痛腹痛確診「兒童癌王」 母痛哭自責

相關新聞

最後一夜！全國民眾湧入台南車站 向百年鐵道告別

台南鐵道地下化進入倒數計時階段，台鐵預定今晚10時29分發出第145次自強號，將是最後一班駛離台南車站地上月台的列車，不僅台南遊子，來自全國各地民眾傍晚陸續湧入台南車站，向這百年鐵道告別，以相機或手機爭先記錄下這最後一夜，「感覺我們的美好歲月都在此度過的」，一對老夫婦手牽著手、穿著同款T恤留影說。

內政部出手了！合歡山違停亂象多 未來連假均高乘載管制加強取締

雙十連假期間，合歡山湧現等看日出遊客潮，出現多路段車輛併排、逆向行駛的亂象。內政部國家公園署表示，昨與相關部會、地方政府及警政機關研商交通管理，宣布光復節連假10月24日至26日起，未來連假將比照花季交通管理模式，在合歡山地區實施高乘載管制，並加強取締。

老人免繳健保費修法通過 醫改會譴責：莫讓短視決策掏空下一代

民眾黨立院黨團推出「老人福利法」修法草案，主張65歲以上、所得稅率級距未達20%的長者免繳健保費，今天中午立院三讀通過。台灣醫療改革基金會執行長林雅惠表示，該政策若貿然實施，將帶來深化世代對立、違反量能付費，及侵蝕健保永續三大惡果。

老人健保費補助修法三讀通過…2024年曾闖關 因未達共識暫緩審議

藍白今日於立法院會三讀通過「老人福利法」第22條修正案，65歲以上、所得稅率級距未達20%的長者免繳健保費。國民黨和民眾黨先前就曾分別提出老人福利法部分條文修正草案，原定在2024年12月31日審議，但因受醫界強烈質疑，國民黨內部也未取得共識，最終決定暫緩審議。

403萬長者免繳健保費三讀！衛福部估年增400億支出 138年恐達629億

民眾黨立院黨團推出「老人福利法」修法草案，主張65歲以上、所得稅率級距未達20%的長者免繳健保費，今天中午立院三讀通過。衛福部社保司長張鈺旋表示，目前全台約485萬名高齡長者中，約403萬人符合免繳資格，預估每年需編列約400億元，至民國138年更將增至629億元，恐造成嚴重預算排擠效應；若改由受薪階級分攤健保財務缺口，推估每名勞動人口每年將增加近2700元保費。

補助老人健保費恐排擠社福預算 社福總盟批政治綁架：假排富、真撒幣

立法院今天三讀通過「老人福利法」修法，未來所得稅率未滿20%的65歲以上長者，可免繳健保費。對此，社福總盟發文譴責，批評此舉為「選前大撒幣，拿中央預算幫地方助選，典當台灣青年及社會福利未來」，並指出，該聯盟早在2024年底便曾發文反對此類缺乏財政紀律的全面性補助，「今日立委諸公卻置若罔聞、一意孤行」，未來恐全面性排擠其他更具迫切性社福預算。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。