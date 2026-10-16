骨折癒合卻持續劇痛 神經阻斷術助重獲新生

王姓男子遭重物砸傷腳掌造成趾骨粉碎性骨折，傷勢癒合後患部輕輕觸碰就出現針刺般劇烈疼痛，經大林慈濟醫院疼痛治療整合中心採神經阻斷術治療，疼痛大幅緩解。

大林慈濟醫院今天發布新聞稿表示，患者只要輕輕觸碰、水滴滴到或溫差變化都會劇痛，只能用拐杖輔助行走，多年求醫無解。

患者經疼痛治療中心看診，疼痛治療中心主任王思讚診斷為神經系統異常反應的「複雜性局部疼痛症候群（CRPS）」，通常受傷後出現，導致劇痛、肢體腫脹、感覺異常（冰冷、刺痛、敏感）、行動困難甚至失能，原因在於交感神經出問題。

王思讚說，這類情況少見且棘手，患者往往經歷創傷、骨折或手術後，骨頭雖已復原，但控制交感神經與感覺神經的線路卻「接錯線」並持續亂放電。由於骨頭已無大礙，許多患者常找不到病因而四處求醫。

王思讚表示，如果傳統藥物治療無法有效壓制異常放電神經迴路，就會評估物理性神經阻斷治療。利用X光影像與骨頭構造定位，尋找關鍵交感神經位置，精準施以燒灼阻斷術，切斷異常亂放電的神經線路；後續門診回診時，搭配超音波導引注射，防止神經迴路再生長。

王思讚說，經神經阻斷術及後續治療後，患部敏感與疼痛狀況大幅下降，現已不需依靠雙拐就可嘗試自主行走，摸到皮膚也不再引發劇痛。

王思讚表示，民眾如果骨折或創傷後經3個月以上恢復期、骨頭已癒合，患部卻仍持續出現不對稱劇痛、冰冷或腫脹等異常感，應儘早到疼痛治療中心專業評估，以免延誤治療時機。