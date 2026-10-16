薔琵估24小時內增強中颱 路徑仍有變數待觀察

氣象署說，颱風薔琵估未來24小時內增強為中颱，22日逐漸有北轉趨勢，後續預測路徑仍分歧，可能從琉球南方海面北上，需視太平洋高壓東退情況，觀察其北轉角度才能評估對台灣影響。

根據交通部中央氣象署網站，輕度颱風薔琵今天下午2時的中心位置在鵝鑾鼻東南東方3600公里海面上，以每小時25公里速度，向西北西進行，中心附近最大風速每秒28公尺，7級風暴風半徑150公里。

氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，目前薔琵為輕度颱風上限，24小時內可能增強為中度颱風，由於未來一段時間，環境有利其發展，有發展為強烈颱風的機會。

曾昭誠指出，薔琵未來5天將持續往西到西北方向前進，預計在20日、21日移動到琉球南方海面，22日逐漸有北轉趨勢，而颱風北轉的角度，還需視屆時太平洋高壓東退情況而定。

曾昭誠提到，目前預測颱風可能在琉球南方海面北上，但也有部分預測將朝台灣靠近，不確定性仍大，因此須觀察22日颱風北轉角度，才能進一步評估對台灣的影響。

未來一週天氣部分，曾昭誠表示，明天至20日大致多雲到晴，僅東半部、恆春半島與基隆北海岸可能有零星降雨。

曾昭誠指出，今天至明天清晨，基隆北海岸及東半部地區可能出現較大雨勢，明天白天起雨勢將逐漸減緩。

10月21日、22日東北季風增強，曾昭誠表示，新竹以北與宜蘭地區可能會有局部短暫陣雨，而花蓮、恆春半島維持零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。

10月23日颱風逐漸接近，曾昭誠指出，受颱風外圍環流影響，北部、宜蘭地區將有較廣泛、時間比較長的降雨，花東地區降雨也會逐漸地增加，其他地區轉為多雲，午後各山區也可能有陣雨。

氣溫部分，曾昭誠表示，20日之前各地白天氣溫約攝氏31至34度，中南部內陸地區局部溫度可能會再更高，而各地低溫為24度至26度。

曾昭誠指出，21日、22日東北季風增強，對北部及宜蘭地區氣溫的影響較為明顯，白天高溫可能降至26至28度，夜晚及清晨低溫也可能下降1至2度；至於中南部及台東地區，氣溫變化不大。