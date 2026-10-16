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內政部出手了！合歡山違停亂象多 未來連假均高乘載管制加強取締

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
今年光復節連假10月24日至26日開始，未來連假將比照花季交通管理模式，在合歡山地區實施高乘載管制。圖／國家公園署提供
今年光復節連假10月24日至26日開始，未來連假將比照花季交通管理模式，在合歡山地區實施高乘載管制。圖／國家公園署提供

雙十連假期間，合歡山湧現等看日出遊客潮，出現多路段車輛併排、逆向行駛的亂象。內政部國家公園署表示，昨與相關部會、地方政府及警政機關研商交通管理，宣布光復節連假10月24日至26日起，未來連假將比照花季交通管理模式，在合歡山地區實施高乘載管制，並加強取締。

國家公園署表示，管制範圍西端為翠峰、東端為大禹嶺，原則管制時段為連假期間每日凌晨0時至上午8時，並由現場警察機關視交通狀況機動調整，以降低車流集中及違規停車情形。交通部也將持續研議進入合歡山地區的公共運輸及接駁配套方案，引導旅客善用公共運輸、提高共乘比例。

針對違規停車、影響車流及妨礙緊急救援等情形，國家公園署指出，警政機關將加強取締，違規停車符合相關舉發要件者，最高可處1200元罰鍰；假日交通尖峰及武嶺等違規停車熱區，也將加強跨機關聯合巡查、交通疏導及現場秩序維護，並得依法實施「連續舉發」。

國家公園署呼籲，用路人遵守交通法令與現場管制，切勿任意違停，並建議多利用離峰時段出發，或採景點分流方式規畫清境、鳶峰、小風口等周邊景點遊程。

雙十連假期間，合歡山湧現等看日出遊客潮，出現多路段車輛併排、逆向行駛的亂象。圖／國家公園署提供
雙十連假期間，合歡山湧現等看日出遊客潮，出現多路段車輛併排、逆向行駛的亂象。圖／國家公園署提供

合歡山 高乘載管制 連假 內政部 違停 交通部

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