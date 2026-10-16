丟電動沙發比買還難？她照清潔隊要求拆解仍被拒 清運報價最高8千

買電動沙發享受舒適生活，沒想到丟棄時竟成一大難題？新北市有網友近日發文抱怨，因搬家急著處理舊電動沙發，聯繫清潔隊後依照指示拆除馬達及部分零件，卻仍無法順利清運，就連撥打1999詢問也未能解決問題。他無奈表示，原以為照規定處理就能丟棄，沒想到拆了又拆仍遭拒收，讓他直呼「原來電動沙發是要保存一輩子的東西啊？」

一名網友在Threads上發文指出，自己因10月17日必須清空住處搬家，急著處理一張舊電動沙發，沒想到過程一波三折。他表示，第一次聯繫清潔隊時，對方告知必須先移除馬達才能清運；等他拆除馬達後再次詢問，又被要求連鐵製支架也要拆掉。他隨後撥打1999求助，卻得到沙發必須保有原本外觀才能收運的說法，讓他不解「支架拆掉就不會是沙發的樣子了啊」，抱怨自己費力拆解，最後仍無法交由清潔隊處理。

原PO進一步透露，自己住在新北市新店區，曾詢問民間清運業者，得到的報價約為5500元至8000元，但因目前需要籌措搬家費用，難以再負擔額外支出。他也曾將沙發放上網路詢問是否有人願意免費搬走，無奈沙發雖然馬達功能正常，皮面卻已破損，加上體積龐大，始終沒有人願意接手。

貼文曝光後，網友紛紛表示「現在買大型家具都一定要考慮丟棄」、「原來買的是傳家寶了」，也有人認為，各縣市甚至不同地區的清運規定可能有所差異，民眾事先不容易掌握。不過，有網友分享不同經驗，表示曾在台中或新北市預約清潔隊清運電動沙發，並未遇到相同問題。另有人建議，若舊沙發仍可使用，可嘗試透過地方社團贈送，或在購買新家具時先詢問業者是否提供舊家具搬運服務。

事實上，電動沙發與一般沙發的構造不同，大漢家具在官網中分享，除了皮革、布料及泡棉，內部通常還包含馬達、電線與金屬支架，整體重量較重，拆解及搬運也較為複雜。舊電動沙發常見的處理方式包括向地方清潔隊預約大型家具清運、委託合法民間清運業者，或購買新沙發時洽詢店家是否能協助搬運舊家具。建議民眾處理前宜先向所在地清潔隊確認，避免自行拆解後反而影響收運。