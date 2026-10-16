老人免繳健保費修法通過 醫改會譴責：莫讓短視決策掏空下一代

民眾黨立院黨團推出「老人福利法」修法草案，主張65歲以上、所得稅率級距未達20%的長者免繳健保費，今天中午立院三讀通過。台灣醫療改革基金會執行長林雅惠表示，該政策若貿然實施，將帶來深化世代對立、違反量能付費，及侵蝕健保永續三大惡果。

民眾黨團近日推動老人福利法第22條修正案，擬對綜合所得未達申報標準或稅率未達20%長者，由中央主管機關補助健保費。稅率20%約需年所得新台幣133萬元以上，實質上幾近「65歲以上全面免健保費」，今中午立院三讀通過。

針對立法院今天通過長者免繳健保費的修法，醫改會表達嚴正的譴責，2024年時立法院就想透過黨團協商重新表決，當時醫改會已表達強烈的反對。如今修法捲土重來，如果貿然實施，將帶來深化世代對立、違反量能付費，及侵蝕健保永續三大惡果。

林雅惠表示，且隨著少子化造成受薪人口不斷地減少，將加重年輕世代的一個負擔，動搖健保的一個根基。且65歲的就醫障礙，不一定是來自於繳不起健保費，並不反對來討論現行制度是否還有未被接住的就醫經濟困難者，但我們反對在粗糙的決策，及缺乏社會討論下的政策買票。

林雅惠呼籲，不分朝野都應該共同守護健保的一個永續，莫讓短視的決策來掏空下一代的健康保障。