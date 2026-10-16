老人健保費補助修法三讀通過…2024年曾闖關 因未達共識暫緩審議

藍白今日於立法院會三讀通過「老人福利法」第22條修正案，65歲以上、所得稅率級距未達20%的長者免繳健保費。國民黨和民眾黨先前就曾分別提出老人福利法部分條文修正草案，原定在2024年12月31日審議，但因受醫界強烈質疑，國民黨內部也未取得共識，最終決定暫緩審議。

立法院今天以60票贊成、39票反對，通過老人福利法第22條修正案，由中央政府補助65歲以上、所得稅率級距未達20%的長者健保費，引發外界擔憂是否造成健保漲價或動搖財務根基。

立法院早在2024年底就曾排審國民黨團「老人福利法」修正草案，擬由中央政府補助65歲以上、綜合所得稅率未達20％長者的健保費。原訂12月27日審議，但當天因其他提案耗時未能排入，改於12月31日續審。

當時三讀前，就引發五大醫事團體與醫改會群起反彈，醫改會預估免繳保費的長者將從4.7%暴增至83%，恐加重年輕世代負擔、加深世代對立、掏空健保資源。面對反對聲浪，國民黨團立委再提修正動議，將原訂20％的標準改為5％。

衛福部當時指出，以綜所稅率未達20%作為長者免繳健保門檻，健保預算恐流失540億元，即使以5%作為門檻，仍會出現241億元短缺。不論採用級距標準為何，健保安全準備金都將在2026年低於1個月水準，健保面臨破產。

時任健保署長石崇良表態，不希望改變現行制度，健保精神是互助互利、量能付費，反對以年齡區分收費標準。衛福部次長呂建德也說，所得稅率低於20%，相當於年收入126萬元到252萬元，卻要年收入50萬元的年輕人去補貼，是劫貧濟富。

12月31日審議當天，國民黨團大會決議暫緩決議。時任黨團書記林思銘表示，健保費補助的排富標準仍有討論空間，目前約15個縣市實施補助，各地門檻都不同，因此有共識暫緩處理，將請院長韓國瑜繼續協商。

時隔近兩年，民眾黨團再度提出相關修法，藉藍白人數優勢，今

三讀通過老人福利法第22條修正案，確立由中央補助65歲以上、綜合所得稅率級距未達20％長者的健保費，再度引起健保財源及世代負擔的關注。