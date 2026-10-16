狼醫平台擴大登錄來源 納入職場性騷案

醫界性侵性騷事件頻傳，衛福部推動狼醫查詢平台，勞動部與衛福部宣布建置跨部會通報機制，未來醫療院所職場性騷成立案件都將通報給衛福部，若經確認懲戒、廢證，也將登錄查詢平台。

勞動部與衛福部今天攜手宣布建立跨部會通報機制，盼透過職場性騷擾通報機制，進一步杜絕醫事人員職場性騷擾發生。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅今天表示，醫療院所職場環境具有特殊性，除了有醫事人員外，也會有相關病患，依照性別平等工作法規定，當醫事人員或醫療院所碰到性騷事件時，雇主除了應採取立即有效糾正及補救措施外，也須防止性騷擾再次發生、提供被害人必要諮詢與協助。

黃琦雅也說，針對職場性騷事件，雇主也應啟動調查程序並對行為人做出適當懲戒，但醫事人員具有其特殊性，若醫事人員經認定涉及性別事件，也可能構成各類醫事人員法中的「利用業務上機會犯罪」、「執行業務違背醫學倫理」及「業務上不正當行為」等。

黃琦雅表示，為了杜絕醫事人員職場性騷擾發生，勞動部與衛福部啟動合作，未來只要是醫療院所調查成立的職場性騷擾案件，勞政主管機關將在第一時間提供相關資訊給衛生主管機關，由衛生主管機關確認行為人是否為執業醫事人員，再依各類醫事人員法規啟動醫政管理措施。

衛福部簡任技正呂念慈指出，醫療環境除了有許多專業人員外，也有病患，醫療業務過程可能涉及身體接觸，因此在醫事人員養成過程中都要求醫事人員應對自身行為有更嚴格要求，衛福部對醫事人員性別事件採零容忍態度，但過往都必須等到司法判決確定後，才能取得相關資訊再依相關法規處理、無法即時介入。

呂念慈說，這次與勞動部合作，希望能及早掌握已成立的職場性騷擾案件，評估是否需要採取醫政管理措施，讓預防措施更完善。

根據勞動部統計，從性別平等工作法113年3月8日上路以來，已經有5000多件通報案件，其中8%與醫療院所有關，且其中7%案件都經調查確定成立。

黃琦雅表示，勞動部也將把過去調查成立案件相關資訊轉給衛福部，衛福部將會就案件一一盤點是否已經依各類醫事人員法規啟動醫政管理措施。

衛福部設置「醫事人員性別事件資訊專區」，被外界俗稱「狼醫平台」，讓大眾可以查詢包含醫師、藥事人員、醫事檢驗人員、護理人員、助產人員、營養師等所有醫事人員的性別事件。

呂念慈說，透過勞政機關轉送來的案件，經確認有懲戒、廢證等情節嚴重案件，也將會登錄至衛福部醫事人員性別事件資訊專區，提供給大眾查詢。