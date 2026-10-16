快訊

最後一班列車將駛離…民眾傍晚湧入台南車站 向百年鐵道告別

曾任基隆市議長！8連霸議員張芳麗遭撤銷參選資格 衝擊仁愛區選情

陸生借位拍照稱「小小賴清德拿下」遭驅逐出境 台大發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

狼醫平台擴大登錄來源 納入職場性騷案

中央社／ 台北16日電

醫界性侵性騷事件頻傳，衛福部推動狼醫查詢平台，勞動部與衛福部宣布建置跨部會通報機制，未來醫療院所職場性騷成立案件都將通報給衛福部，若經確認懲戒、廢證，也將登錄查詢平台。

勞動部與衛福部今天攜手宣布建立跨部會通報機制，盼透過職場性騷擾通報機制，進一步杜絕醫事人員職場性騷擾發生。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅今天表示，醫療院所職場環境具有特殊性，除了有醫事人員外，也會有相關病患，依照性別平等工作法規定，當醫事人員或醫療院所碰到性騷事件時，雇主除了應採取立即有效糾正及補救措施外，也須防止性騷擾再次發生、提供被害人必要諮詢與協助。

黃琦雅也說，針對職場性騷事件，雇主也應啟動調查程序並對行為人做出適當懲戒，但醫事人員具有其特殊性，若醫事人員經認定涉及性別事件，也可能構成各類醫事人員法中的「利用業務上機會犯罪」、「執行業務違背醫學倫理」及「業務上不正當行為」等。

黃琦雅表示，為了杜絕醫事人員職場性騷擾發生，勞動部與衛福部啟動合作，未來只要是醫療院所調查成立的職場性騷擾案件，勞政主管機關將在第一時間提供相關資訊給衛生主管機關，由衛生主管機關確認行為人是否為執業醫事人員，再依各類醫事人員法規啟動醫政管理措施。

衛福部簡任技正呂念慈指出，醫療環境除了有許多專業人員外，也有病患，醫療業務過程可能涉及身體接觸，因此在醫事人員養成過程中都要求醫事人員應對自身行為有更嚴格要求，衛福部對醫事人員性別事件採零容忍態度，但過往都必須等到司法判決確定後，才能取得相關資訊再依相關法規處理、無法即時介入。

呂念慈說，這次與勞動部合作，希望能及早掌握已成立的職場性騷擾案件，評估是否需要採取醫政管理措施，讓預防措施更完善。

根據勞動部統計，從性別平等工作法113年3月8日上路以來，已經有5000多件通報案件，其中8%與醫療院所有關，且其中7%案件都經調查確定成立。

黃琦雅表示，勞動部也將把過去調查成立案件相關資訊轉給衛福部，衛福部將會就案件一一盤點是否已經依各類醫事人員法規啟動醫政管理措施。

衛福部設置「醫事人員性別事件資訊專區」，被外界俗稱「狼醫平台」，讓大眾可以查詢包含醫師、藥事人員、醫事檢驗人員、護理人員、助產人員、營養師等所有醫事人員的性別事件。

呂念慈說，透過勞政機關轉送來的案件，經確認有懲戒、廢證等情節嚴重案件，也將會登錄至衛福部醫事人員性別事件資訊專區，提供給大眾查詢。

狼醫 職場 性騷案

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

雇主協會民調九成不滿移工政策 勞動部回應了

履約人員疑遭換約降薪 勞團籲勞動部嚴查並檢討制度

台東消防員涉性騷至少5人 檢方二度聲押獲准遭停職

政院推防制照護方案 拚2035年失智友善台灣888達標

相關新聞

最後一夜！全國民眾湧入台南車站 向百年鐵道告別

台南鐵道地下化進入倒數計時階段，台鐵預定今晚10時29分發出第145次自強號，將是最後一班駛離台南車站地上月台的列車，不僅台南遊子，來自全國各地民眾傍晚陸續湧入台南車站，向這百年鐵道告別，以相機或手機爭先記錄下這最後一夜，「感覺我們的美好歲月都在此度過的」，一對老夫婦手牽著手、穿著同款T恤留影說。

內政部出手了！合歡山違停亂象多 未來連假均高乘載管制加強取締

雙十連假期間，合歡山湧現等看日出遊客潮，出現多路段車輛併排、逆向行駛的亂象。內政部國家公園署表示，昨與相關部會、地方政府及警政機關研商交通管理，宣布光復節連假10月24日至26日起，未來連假將比照花季交通管理模式，在合歡山地區實施高乘載管制，並加強取締。

老人免繳健保費修法通過 醫改會譴責：莫讓短視決策掏空下一代

民眾黨立院黨團推出「老人福利法」修法草案，主張65歲以上、所得稅率級距未達20%的長者免繳健保費，今天中午立院三讀通過。台灣醫療改革基金會執行長林雅惠表示，該政策若貿然實施，將帶來深化世代對立、違反量能付費，及侵蝕健保永續三大惡果。

老人健保費補助修法三讀通過…2024年曾闖關 因未達共識暫緩審議

藍白今日於立法院會三讀通過「老人福利法」第22條修正案，65歲以上、所得稅率級距未達20%的長者免繳健保費。國民黨和民眾黨先前就曾分別提出老人福利法部分條文修正草案，原定在2024年12月31日審議，但因受醫界強烈質疑，國民黨內部也未取得共識，最終決定暫緩審議。

403萬長者免繳健保費三讀！衛福部估年增400億支出 138年恐達629億

民眾黨立院黨團推出「老人福利法」修法草案，主張65歲以上、所得稅率級距未達20%的長者免繳健保費，今天中午立院三讀通過。衛福部社保司長張鈺旋表示，目前全台約485萬名高齡長者中，約403萬人符合免繳資格，預估每年需編列約400億元，至民國138年更將增至629億元，恐造成嚴重預算排擠效應；若改由受薪階級分攤健保財務缺口，推估每名勞動人口每年將增加近2700元保費。

補助老人健保費恐排擠社福預算 社福總盟批政治綁架：假排富、真撒幣

立法院今天三讀通過「老人福利法」修法，未來所得稅率未滿20%的65歲以上長者，可免繳健保費。對此，社福總盟發文譴責，批評此舉為「選前大撒幣，拿中央預算幫地方助選，典當台灣青年及社會福利未來」，並指出，該聯盟早在2024年底便曾發文反對此類缺乏財政紀律的全面性補助，「今日立委諸公卻置若罔聞、一意孤行」，未來恐全面性排擠其他更具迫切性社福預算。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。