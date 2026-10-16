新推QR Code騎單車漫遊土庫、虎尾 智慧導覽玩出低碳旅遊新體驗

想深度探索雲林小鎮，不必開車趕行程！雲林土庫連結虎尾推出「鐵腿漫遊」旅遊新選擇，結合自行車微移動與QR Code智慧語音導覽，讓遊客騎著單車、拿起手機，就能串聯特色景點、在地美食與傳統產業，像一名在地導覽員同遊，以更豐富與自由的心情感受小鎮魅力。

今天這套新開發旅遊發表會在土庫驛可可莊園舉行，由土庫鎮長陳特凱、莊園園董事長陳盈豪展示「鐵腿漫遊」智慧導覽服務。

陳特凱說，土庫是農村型小鎮，過往旅客想玩些什麼？吃些什麼？多半靠網路或口頭詢問，往往讓旅程失色，甚至錯失鎮內隱藏性特色，這套系統結合自行車微移動與QR Code智慧語音導覽服務，串聯土庫、虎尾特色，體驗鬧中取靜，探索小鎮風光。

他說，土庫鎮中山路和中正路，延伸到土庫驛可可莊園，短短兩公里有美食、古蹟和產業文化，除了市中心的熱鬧，還可以到郊區探訪食農教育，像有一家別具歷史的五金行，外觀是不起眼的鐵器店，走進店內可發現有龐大的五金百貨，這些沒有在地人介紹，外地人是無法一探土庫特色之美。

此外「土庫驛可可莊園」有各式精品黑巧克力及義式冰淇淋；「樂米工坊」米麵包展現稻米創意；傳承三代的「順成油廠」延續傳統製油工藝，「萬得醫院」則保留百年醫館風貌。此外，也有「大大尾義大利麵家常料理」品嘗國外餐點。遊程也延伸至虎尾，「踏踏休閒文創」結合香草栽培、精油與香氛手作，讓遊客體驗自然療癒；「虎尾釀」展現台灣釀造工藝，豐富又精彩。

陳盈豪說，土庫有濃厚文化底蘊，卻常聽到旅客抱怨是旅遊沙漠，近年經在地文創青年努力下，土庫變得生氣勃然，這套「鐵腿漫遊」只要使用手機掃描 QR Code，就能查看景點資訊、即時定位與語音解說，深入認識各個景點背後的地方故事，就像有一位在地人幫忙導覽，可玩得夠深入，部分合作店家還提供專屬優惠，讓旅客探索小鎮的同時，也能享受特色美食、伴手禮。

目前系統提供虎尾和土庫共30多個景點，從傳統產業、青年返鄉創業到文化資產活化，透過低碳旅遊串聯不同特色場域，讓遊客用最短時間深度暢遊土庫、虎尾。

土庫鎮新推出QR Code騎單車漫遊土庫、虎尾，透過智慧導覽，讓遊客玩出小鎮低碳旅遊新體驗。記者蔡維斌／攝影

土庫鎮新推出QR Code騎單車漫遊土庫、虎尾，透過智慧導覽，讓遊客玩出小鎮低碳旅遊新體驗。記者蔡維斌／攝影