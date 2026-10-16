a-We特展參觀人次破3萬 泡泡同樂會邀共襄盛舉

「a-We台灣主題特展」9月起於文化空總開展至今，文化部統計，參觀人次已突破3萬人。明天將推出「a-We 泡泡同樂會」，邀喜愛文化外交大使a-We的民眾共襄盛舉。

文化部今天發布新聞稿表示，a-We「柔軟但有韌性」的角色設定，象徵台灣人在面對外界碰撞時，即使經歷擠壓、變形仍能重新回彈的堅韌生命力，這股柔韌力量不僅風靡全台，日本粉絲也為之瘋狂，甚至有人專程從大阪跨海飛抵台北「見面追星」，攜帶私人收藏手作與a-We娃娃到展場「回娘家」。

「a-We台灣主題特展：a～～～Wemoji！」中的互動心理測驗，可以讓民眾測驗自己最像哪一種a-We。文化部表示，測驗吸引超過1.6萬人次參與，而在5種a-We進化型中，以「接住型」性格占最大宗，恰恰映照出台灣人溫暖、充滿人情味的特質。

為慶祝參訪人數破3萬人次，明天下午3時至5時，文化部將於空總國家文化基地北草坪舉辦「a-We泡泡同樂會」，同場進行的泡泡比賽任務挑戰，線上報名一推出即迅速額滿，現場將視線上報名報到狀況開放候補，完成比賽將獲得「a-We夾鏈收納袋盲包」。

「a-We台灣主題特展：a～～～Wemoji！」現正於空總國家文化基地圖書館展演空間展出至11月3日。