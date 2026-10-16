批免繳健保損害長者尊嚴 7大醫界團體「憤怒、遺憾」籲行政院覆議

民眾黨團推動「老人福利法」修法，今天中午12時許三讀，未來所得稅率未滿20%者，免繳健保費，對此，七大醫界團體下午舉行記者會，對修法表達「遺憾、憤怒」，台灣醫務管理學會理事長洪子仁痛批，此舉形成世代對立、破壞健保永續；台灣私立醫療院所協會秘書長吳明彥呼籲，年輕世代一人一通電話，向選區立委表達反對意見，並呼籲行政院覆議，阻擋法案實施。

七大醫界團體，包括台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會、台灣醫學中心協會、中華民國區域醫院協會、台灣社區醫院協會、台灣醫療社團法人協會。洪子仁強調，本次法案在尚未經過公開、透明溝通過程便貿然通過，醫界團體感到遺憾、憤怒，65歲免繳健保費，嚴重破壞健保財務永續精神，及其量能付費、風險分攤精神，健保財務壓力轉向青壯世代，恐釀成對立。

洪子仁指出，65歲以上長者醫療利用率占比約4成，若免繳健保費，粗估每年新增政府400至500億預算，這筆經費原先可由政府挹注健保基金，改善健保點值、幫助醫界改善醫療人員薪資待遇，亦可用於引進新藥等提升患者照顧品質措施，貿然通過後，政府公務預算被用來填補長者健保費，勢必排擠醫療人員加薪，延緩新藥納入健保速度，甚至影響罕見疾病患者照顧資源。

民眾黨團以「重陽節大禮」作為修法理由，洪子仁說，65歲以上長者雖無薪資所得，但該族群多數為戰後嬰兒潮世代，於股票股利、房屋租金等有一定收入，不少長輩在經濟許可情況下，均樂意繳交健保費幫助年輕世代，將免繳健保費作為政策，「看似對長輩福利，實則為殺傷65歲以上長者尊嚴，是不當政策」，政府已針對低收、中低收入長者提供補助，不該對經濟無虞長輩「硬給補助」。

吳明彥指出，65歲以上長者免繳健保費，15至64歲長者繳交保費大幅增加，衛福部計算每位青壯世代每月新增支出8千餘元，呼籲年輕民眾採取行動，致電選區立委表達反對意見，醫界亦呼籲行政院，依憲政制度提出「覆議」，此為唯一補救方式。台灣醫院協會理事長李飛鵬亦表示，健保制度本質為社會保險，要大幅度向社會福利傾斜之前，應經過更充分、公開討論。