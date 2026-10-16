台灣順豐連5年投入交通公益 攜手北市監理所助百人機車駕訓

台灣順豐持續投入交通安全公益，連續5年與台北市區監理所合作，從過去支持偏鄉交通，進一步擴大至機車安全駕訓，今年贊助超過百位民眾參與機車駕訓課程，盼提升用路人的安全及防禦駕駛觀念。此外，台灣順豐也持續提供第一線員工高溫津貼，並舉辦員工家庭電影日，將企業關懷從交通安全延伸至職場與家庭。

台北市區監理所16日舉辦捐贈儀式，由所長戴邦芳致贈感謝狀給台灣順豐總經理潘逸俊，感謝企業長期投入交通公益，運用企業資源支持道路安全推廣。

戴邦芳表示，企業持續投入交通安全，是推動道路安全的重要力量，此次與台灣順豐合作，希望透過機車駕訓，協助民眾在上路前建立正確觀念，從教育與實際行動逐步累積交通安全成效。

台灣順豐表示，過去透過偏鄉幸福巴士等行動，支持偏鄉交通及民眾移動需求，今年則進一步投入機車安全駕訓。根據陽明交通大學統計，同時接受機車場地訓練及道路訓練者，違規風險可降低64%、事故風險降低51%，顯示完整駕訓有助於建立安全駕駛觀念、降低道路風險。

潘逸俊表示，物流與道路環境密不可分，安全不只是企業營運的重要基礎，也是每位用路人共同的責任，希望透過公私協力推動機車駕訓，讓安全觀念從源頭扎根。

除了交通公益，台灣順豐今年夏季也持續提供第一線員工高溫津貼，照顧收派、營運及相關現場人員，並透過內部宣導，提醒員工防暑、補充水分、適時休息及預防熱傷害，降低高溫作業帶來的身體負荷。

在員工家庭關懷方面，台灣順豐今年暑假再度舉辦「家庭電影日」，全台舉辦超過10場電影包場活動，邀請超過千名員工及家屬參與，讓員工在工作之餘陪伴家人，共享家庭時光。

台灣順豐表示，隨著跨境業務與服務範圍持續拓展，公司將持續強化營運安全、服務品質及員工照顧，透過資源投入與制度優化，在提升服務量能的同時落實企業責任。

台灣順豐於全台展開 10 場電影日活動，超過千名同仁及家屬共同參與，共度美好暑假時光。圖／台灣順豐提供