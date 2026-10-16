特斯拉飛天車亮相 台灣官網開放預購 交部：上路前得先問民航法規

下周二以前晴朗穩定天氣為主，中央氣象署氣象預報中心資深預報員葉致均表示，只有迎風面東半部、午後南部山區有零星降雨出現。下周三、下周四有一股東北季風增強，所以在北台灣天氣會轉為偏濕涼的天氣型態。之後的天氣要注意薔琵颱風發展狀況、距離台灣遠近程度而定，下周後期天氣有很大的不確定性，留意氣象署發布的最新天氣資訊。

2026-10-16 11:38