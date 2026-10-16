快訊

中選會審定候選資格 六都市長23人全過關、10名議員參選人不符規定

必要性降低？川普11月亞洲行恐跳過日本 專家揭東京背後焦慮

中職／總冠軍賽首次「龍象爭霸」明開打 雙方32人名單揭曉

聽新聞
0:00 / 0:00

特斯拉飛天車亮相 台灣官網開放預購 交部：上路前得先問民航法規

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
特斯拉新款Roadster跑車靠壓縮空氣推進器完成空中翻轉與短暫懸浮，預計2028年才投產。圖／路透
特斯拉新款Roadster跑車靠壓縮空氣推進器完成空中翻轉與短暫懸浮，預計2028年才投產。圖／路透

特斯拉Tesla）公司推出「飛天車」，號稱可以在空中懸浮翻轉，台灣官網開放預購，但車迷們先緩緩，因為交通部公運監理司透露，若新車真的能飛行，上路前恐怕還需符合民航法規。

特斯拉公司釋出第二代Roadster電動跑車實測，號稱可以靠壓縮空氣推進器，在空中完成受控翻轉，短暫懸浮後落地。三款車型，入門版光是訂金就要151萬元，賽道版更是高達755萬，還祭出限購。

台灣官網同步開放預購這部「飛天車」，交通部公共運輸及監理司表示，依現行交通法令，於道路行駛的車輛要符合車輛安全檢測基準規定才能上路，且因該車款宣稱具有懸浮飛行能力，如果兼具飛行功能，則原則亦應對應符合民航法令要求。

交通部指出，目前特斯拉公司網站資訊顯示尚未核准在公共道路使用，因此將會請車安中心進一步了解該款車功能及在美國核准使用情形，再與相關單位共同討論。

特斯拉 Tesla 新車

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／特斯拉跑車Roadster飛起來了！量產要等2028年 訂金5萬美元

Volvo擴大與輝達合作 2030年前導入新一代自駕技術

車輛損壞待報廢停路邊 北市稅處：牌照註銷仍小心補稅又受罰

摺疊機iPhone Duo明晚開放預購！燦坤獨寵Surpass會員優先卡位新機

相關新聞

秋老虎發威今起至少熱5天 薔琵颱風不排除侵襲台灣 氣象署曝重要關鍵

下周二以前晴朗穩定天氣為主，中央氣象署氣象預報中心資深預報員葉致均表示，只有迎風面東半部、午後南部山區有零星降雨出現。下周三、下周四有一股東北季風增強，所以在北台灣天氣會轉為偏濕涼的天氣型態。之後的天氣要注意薔琵颱風發展狀況、距離台灣遠近程度而定，下周後期天氣有很大的不確定性，留意氣象署發布的最新天氣資訊。

老人免繳健保費三讀通過 石崇良怒喊：是否還有更多「違章建築」干擾

民眾黨立院黨團推出「老人福利法」修法草案，主張65歲以上、所得稅率級距未達20%的長者免繳健保費，中午立院三讀通過。衛福部長石崇良今受訪回應，「相當憂心」，健保仰賴「互助互利、量能付費」原則維持永續，修法卻背離制度精神，未來恐加重年輕世代負擔、壓縮健保總額成長空間，甚至排擠其他社會福利預算，接下來是不是還會有這麼多「違章建築」去干擾整個健保制度的運作。

薔琵恐亂光復節連假 最快下周一轉強颱 專家曝這3天最接近台灣

關島東南東方海面的薔琵颱風將快速增強，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，未來幾天太平洋高壓呈現增強西伸的趨勢，因此薔琵颱風以較快速度朝向西轉西北西方向移動，強度逐漸增強，範圍逐漸擴大。根據中央氣象署的預報資料，有機會在下周一至下周二左右增強為強烈颱風等級，暴風半徑也有可能擴大到280公里或以上。

薔琵颱風最快明天升中颱 下周北轉決定侵襲台灣或日本

薔琵颱風昨天下午生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，目前距離台灣約3900公里，強度持續增強，最快明天達到中度颱風。未來沿途海水熱含量高，大氣環境也有利發展，預估強度將持續提升、環流逐漸擴大，巔峰有機會成為又大又強的強烈颱風。󠀠

秋老虎來了白天熱如夏 鄭明典：副熱帶高壓帶很明顯 台灣在影響範圍內

秋老虎再度下山，夏天衣物還不能收，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，典型的秋老虎就是秋季受到太平洋高壓，或稱為副熱帶高壓，影響的天氣型態。

批免繳健保損害長者尊嚴 7大醫界團體「憤怒、遺憾」籲行政院覆議

民眾黨團推動「老人福利法」修法，今天中午12時許三讀，未來所得稅率未滿20%者，免繳健保費，對此，七大醫界團體下午舉行記者會，對修法表達「遺憾、憤怒」，台灣醫務管理學會理事長洪子仁痛批，此舉形成世代對立、破壞健保永續；台灣私立醫療院所協會秘書長吳明彥呼籲，年輕世代一人一通電話，向選區立委表達反對意見，並呼籲行政院覆議，阻擋法案實施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。