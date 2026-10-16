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特斯拉飛天車亮相 台灣官網開放預購 交部：上路前得先問民航法規
特斯拉（Tesla）公司推出「飛天車」，號稱可以在空中懸浮翻轉，台灣官網開放預購，但車迷們先緩緩，因為交通部公運監理司透露，若新車真的能飛行，上路前恐怕還需符合民航法規。
特斯拉公司釋出第二代Roadster電動跑車實測，號稱可以靠壓縮空氣推進器，在空中完成受控翻轉，短暫懸浮後落地。三款車型，入門版光是訂金就要151萬元，賽道版更是高達755萬，還祭出限購。
台灣官網同步開放預購這部「飛天車」，交通部公共運輸及監理司表示，依現行交通法令，於道路行駛的車輛要符合車輛安全檢測基準規定才能上路，且因該車款宣稱具有懸浮飛行能力，如果兼具飛行功能，則原則亦應對應符合民航法令要求。
交通部指出，目前特斯拉公司網站資訊顯示尚未核准在公共道路使用，因此將會請車安中心進一步了解該款車功能及在美國核准使用情形，再與相關單位共同討論。
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