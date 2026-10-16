老人免繳健保費三讀通過 石崇良怒喊：是否還有更多「違章建築」干擾

民眾黨立院黨團推出「老人福利法」修法草案，主張65歲以上、所得稅率級距未達20%的長者免繳健保費，中午立院三讀通過。衛福部長石崇良今受訪回應，「相當憂心」，健保仰賴「互助互利、量能付費」原則維持永續，修法卻背離制度精神，未來恐加重年輕世代負擔、壓縮健保總額成長空間，甚至排擠其他社會福利預算，接下來是不是還會有這麼多「違章建築」去干擾整個健保制度的運作。

民眾黨團近日推動老人福利法第22條修正案，擬對綜合所得未達申報標準或稅率未達20%長者，由中央主管機關補助健保費。稅率20%約需年所得新台幣133萬元以上，實質上幾近「65歲以上全面免健保費」，今中午立院三讀通過。

石崇良今天出席馬偕紀念醫院名譽教授、小兒科醫師黃富源「手心向下」新書發表會，他表示，今三讀通過長者免健保費，他非常憂心，因為選舉是一時的，但健保是國人所倚賴的，需要一個穩定的制度能夠被永續支持。健保一向秉持的就是「互助互利、量能付費」，修法完全背離這個精神。

石崇良表示，既然制度原則已被打破，未來是否還會出現更多「違章建築」，干擾健保制度運作？長遠來看，恐造成世代不公平，迫使年輕世代負擔更高保費；或壓縮健保總額成長空間，加劇醫界經營困境；若政府選擇以稅收挹注健保財源，也勢必排擠其他社會福利預算，衝擊整體社會資源分配。

石崇良表示，政府對長者的照顧一向是不遺餘力，如今健保總額已經超過一兆，而高齡人口占總人口的20%，對長者的健保支出就占超過42%，長照預算從2015年一年不足50億，到今年已經超過1100億。往後高齡人口的壓力會愈來愈重，可想而知未來支出與財務壓力只會更加沉重。