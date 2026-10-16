快訊

中選會審定候選資格 六都市長23人全過關、10名議員參選人不符規定

必要性降低？川普11月亞洲行恐跳過日本 專家揭東京背後焦慮

中職／總冠軍賽首次「龍象爭霸」明開打 雙方32人名單揭曉

聽新聞
0:00 / 0:00

老人免繳健保費三讀通過 石崇良怒喊：是否還有更多「違章建築」干擾

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
民眾黨立院黨團推出「老人福利法」修法草案，主張65歲以上、所得稅率級距未達20%的長者免繳健保費，中午立院三讀通過。衛福部長石崇良今受訪回應，「相當憂心」，健保仰賴「互助互利、量能付費」原則維持永續，修法卻背離制度精神。記者翁唯真／攝影
民眾黨立院黨團推出「老人福利法」修法草案，主張65歲以上、所得稅率級距未達20%的長者免繳健保費，中午立院三讀通過。衛福部長石崇良今受訪回應，「相當憂心」，健保仰賴「互助互利、量能付費」原則維持永續，修法卻背離制度精神。記者翁唯真／攝影

民眾黨立院黨團推出「老人福利法」修法草案，主張65歲以上、所得稅率級距未達20%的長者免繳健保費，中午立院三讀通過。衛福部長石崇良今受訪回應，「相當憂心」，健保仰賴「互助互利、量能付費」原則維持永續，修法卻背離制度精神，未來恐加重年輕世代負擔、壓縮健保總額成長空間，甚至排擠其他社會福利預算，接下來是不是還會有這麼多「違章建築」去干擾整個健保制度的運作。

民眾黨團近日推動老人福利法第22條修正案，擬對綜合所得未達申報標準或稅率未達20%長者，由中央主管機關補助健保費。稅率20%約需年所得新台幣133萬元以上，實質上幾近「65歲以上全面免健保費」，今中午立院三讀通過。

石崇良今天出席馬偕紀念醫院名譽教授、小兒科醫師黃富源「手心向下」新書發表會，他表示，今三讀通過長者免健保費，他非常憂心，因為選舉是一時的，但健保是國人所倚賴的，需要一個穩定的制度能夠被永續支持。健保一向秉持的就是「互助互利、量能付費」，修法完全背離這個精神。

石崇良表示，既然制度原則已被打破，未來是否還會出現更多「違章建築」，干擾健保制度運作？長遠來看，恐造成世代不公平，迫使年輕世代負擔更高保費；或壓縮健保總額成長空間，加劇醫界經營困境；若政府選擇以稅收挹注健保財源，也勢必排擠其他社會福利預算，衝擊整體社會資源分配。

石崇良表示，政府對長者的照顧一向是不遺餘力，如今健保總額已經超過一兆，而高齡人口占總人口的20%，對長者的健保支出就占超過42%，長照預算從2015年一年不足50億，到今年已經超過1100億。往後高齡人口的壓力會愈來愈重，可想而知未來支出與財務壓力只會更加沉重。

石崇良 健保費 老人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

反對老人健保免費 石崇良：沒白吃午餐 費用轉嫁繳稅家庭1年多付8千

民眾黨推長者免健保闖關三讀 衛福部不挺：應考量世代正義、國家財政

民眾黨提老人免繳健保費通過 滕西華批：債留子孫、禍國殃民的政策

藍白聯手通過65歲長者免健保費 沈伯洋等參選縣市長10綠委缺席表決

相關新聞

秋老虎發威今起至少熱5天 薔琵颱風不排除侵襲台灣 氣象署曝重要關鍵

下周二以前晴朗穩定天氣為主，中央氣象署氣象預報中心資深預報員葉致均表示，只有迎風面東半部、午後南部山區有零星降雨出現。下周三、下周四有一股東北季風增強，所以在北台灣天氣會轉為偏濕涼的天氣型態。之後的天氣要注意薔琵颱風發展狀況、距離台灣遠近程度而定，下周後期天氣有很大的不確定性，留意氣象署發布的最新天氣資訊。

老人免繳健保費三讀通過 石崇良怒喊：是否還有更多「違章建築」干擾

民眾黨立院黨團推出「老人福利法」修法草案，主張65歲以上、所得稅率級距未達20%的長者免繳健保費，中午立院三讀通過。衛福部長石崇良今受訪回應，「相當憂心」，健保仰賴「互助互利、量能付費」原則維持永續，修法卻背離制度精神，未來恐加重年輕世代負擔、壓縮健保總額成長空間，甚至排擠其他社會福利預算，接下來是不是還會有這麼多「違章建築」去干擾整個健保制度的運作。

薔琵恐亂光復節連假 最快下周一轉強颱 專家曝這3天最接近台灣

關島東南東方海面的薔琵颱風將快速增強，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，未來幾天太平洋高壓呈現增強西伸的趨勢，因此薔琵颱風以較快速度朝向西轉西北西方向移動，強度逐漸增強，範圍逐漸擴大。根據中央氣象署的預報資料，有機會在下周一至下周二左右增強為強烈颱風等級，暴風半徑也有可能擴大到280公里或以上。

薔琵颱風最快明天升中颱 下周北轉決定侵襲台灣或日本

薔琵颱風昨天下午生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，目前距離台灣約3900公里，強度持續增強，最快明天達到中度颱風。未來沿途海水熱含量高，大氣環境也有利發展，預估強度將持續提升、環流逐漸擴大，巔峰有機會成為又大又強的強烈颱風。󠀠

秋老虎來了白天熱如夏 鄭明典：副熱帶高壓帶很明顯 台灣在影響範圍內

秋老虎再度下山，夏天衣物還不能收，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，典型的秋老虎就是秋季受到太平洋高壓，或稱為副熱帶高壓，影響的天氣型態。

批免繳健保損害長者尊嚴 7大醫界團體「憤怒、遺憾」籲行政院覆議

民眾黨團推動「老人福利法」修法，今天中午12時許三讀，未來所得稅率未滿20%者，免繳健保費，對此，七大醫界團體下午舉行記者會，對修法表達「遺憾、憤怒」，台灣醫務管理學會理事長洪子仁痛批，此舉形成世代對立、破壞健保永續；台灣私立醫療院所協會秘書長吳明彥呼籲，年輕世代一人一通電話，向選區立委表達反對意見，並呼籲行政院覆議，阻擋法案實施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。