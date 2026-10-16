快訊

獨／任天堂Switch 2日本維修費再漲2千！台灣跟進漲價嗎？現況曝光

省吃儉用存千萬…翁失智領不了銀行積蓄 妻淚訴：救命錢無法救自己

台股技術性反彈收盤上漲141點 台積電收低20元

聽新聞
0:00 / 0:00

每晚11時睡不菸不酒仍中風 嘉基醫師揭年輕人易忽略血管警訊

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
嘉義基督教醫院神經內科醫師黃志凱提醒，高血壓、動脈硬化及心律不整等疾病，初期可能沒有明顯症狀，「年輕」並不是腦中風的免死金牌，定期健康檢查不可少。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院神經內科醫師黃志凱提醒，高血壓、動脈硬化及心律不整等疾病，初期可能沒有明顯症狀，「年輕」並不是腦中風的免死金牌，定期健康檢查不可少。圖／嘉義基督教醫院提供

不少人認為，只要不抽菸、不喝酒、作息規律，就能遠離腦中風，但潛藏的血管與心臟問題，可能讓年輕人也面臨風險。嘉義基督教醫院神經內科醫師黃志凱提醒，高血壓、動脈硬化及心律不整等疾病，初期可能沒有明顯症狀，「年輕」並不是腦中風的免死金牌，定期健康檢查不可少。

黃志凱日前在門診遇到1名40多歲患者，對方不解地詢問，「我不抽菸、不喝酒，每天晚上11時準時睡覺，作息也很規律，為什麼還是會中風？」這也反映出不少民眾的迷思，以為中風是老年人的疾病，年輕且生活自律就不必擔心。

黃志凱指出，抽菸、喝酒確實會增加腦中風風險，但並非唯一危險因子。年輕型腦中風成因更多元，除了熬夜、暴飲暴食等不良生活習慣，也可能與代謝症候群、先天性心臟或血管異常、長期壓力及睡眠不足有關；部分口服避孕藥使用者及自體免疫疾病患者，也可能面臨較高風險。

他提醒，最容易被忽略的是外表看似健康，實際上卻存在尚未發現的血管問題。高血壓、動脈硬化及心律不整可能缺乏明顯症狀，不會因為每天準時睡覺、維持規律作息就自動消失。因此，除了維持健康生活習慣，也應定期量測血壓，並依個人狀況接受抽血、心電圖或頸動脈超音波等檢查，及早掌握血壓、血糖、血脂及心血管風險。

黃志凱表示，民眾若反覆出現劇烈頭痛、突發性視力模糊、單側肢體無力，或伴隨心悸、心律不整等異常症狀，不應因為年輕或自認身體健康而輕忽，應盡速就醫評估；若突然出現單側無力、視力異常等疑似中風症狀，更應立即撥打119，爭取治療時間。預防腦中風不必等到年紀大了才開始。規律作息、戒菸、控制體重、適度活動，以及定期監測血壓、血糖與血脂，都是年輕就能落實健康管理。生活自律有助降低風險，但不能取代健康檢查；及早發現潛在疾病，才是守護腦血管健康的重要關鍵。

嘉義基督教醫院神經內科醫師黃志凱提醒，高血壓、動脈硬化及心律不整等疾病，初期可能沒有明顯症狀，「年輕」並不是腦中風的免死金牌，定期健康檢查不可少。圖／嘉義基督教醫院提供
嘉義基督教醫院神經內科醫師黃志凱提醒，高血壓、動脈硬化及心律不整等疾病，初期可能沒有明顯症狀，「年輕」並不是腦中風的免死金牌，定期健康檢查不可少。圖／嘉義基督教醫院提供

中風 嘉基 血管

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

以為只是太累！30歲男「刷牙手沒力」竟是中風 醫示警3症狀：趕緊就醫

肩頸痠痛別亂按！年輕人用筋膜槍幫脖子「鬆一下」竟釀大中風

國健署下修免費成人健檢至30歲！年輕族群僅13%受檢 三高異常者竟有3成

30歲女昏倒檢查出胰島素瘤 醫籲勿輕忽空腹不適感

相關新聞

秋老虎發威今起至少熱5天 薔琵颱風不排除侵襲台灣 氣象署曝重要關鍵

下周二以前晴朗穩定天氣為主，中央氣象署氣象預報中心資深預報員葉致均表示，只有迎風面東半部、午後南部山區有零星降雨出現。下周三、下周四有一股東北季風增強，所以在北台灣天氣會轉為偏濕涼的天氣型態。之後的天氣要注意薔琵颱風發展狀況、距離台灣遠近程度而定，下周後期天氣有很大的不確定性，留意氣象署發布的最新天氣資訊。

薔琵恐亂光復節連假 最快下周一轉強颱 專家曝這3天最接近台灣

關島東南東方海面的薔琵颱風將快速增強，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，未來幾天太平洋高壓呈現增強西伸的趨勢，因此薔琵颱風以較快速度朝向西轉西北西方向移動，強度逐漸增強，範圍逐漸擴大。根據中央氣象署的預報資料，有機會在下周一至下周二左右增強為強烈颱風等級，暴風半徑也有可能擴大到280公里或以上。

薔琵颱風最快明天升中颱 下周北轉決定侵襲台灣或日本

薔琵颱風昨天下午生成，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，目前距離台灣約3900公里，強度持續增強，最快明天達到中度颱風。未來沿途海水熱含量高，大氣環境也有利發展，預估強度將持續提升、環流逐漸擴大，巔峰有機會成為又大又強的強烈颱風。󠀠

秋老虎來了白天熱如夏 鄭明典：副熱帶高壓帶很明顯 台灣在影響範圍內

秋老虎再度下山，夏天衣物還不能收，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，典型的秋老虎就是秋季受到太平洋高壓，或稱為副熱帶高壓，影響的天氣型態。

秋老虎即將強勢發威 賈新興：下周三氣溫顯著跳水 薔琵颱風最新路徑曝

慎防熱傷害，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，周末起秋老虎即將強勢發威，明天至下周二飆破33度。但下周二到下周三氣溫將出現顯著跳水，下周三起北台灣及宜蘭氣溫急降5至6度。薔琵颱風預估朝琉球群島東南方海面移動的機率較高，持續關注其後續預報趨勢。

每晚11時睡不菸不酒仍中風 嘉基醫師揭年輕人易忽略血管警訊

不少人認為，只要不抽菸、不喝酒、作息規律，就能遠離腦中風，但潛藏的血管與心臟問題，可能讓年輕人也面臨風險。嘉義基督教醫院神經內科醫師黃志凱提醒，高血壓、動脈硬化及心律不整等疾病，初期可能沒有明顯症狀，「年輕」並不是腦中風的免死金牌，定期健康檢查不可少。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。