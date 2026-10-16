每晚11時睡不菸不酒仍中風 嘉基醫師揭年輕人易忽略血管警訊

不少人認為，只要不抽菸、不喝酒、作息規律，就能遠離腦中風，但潛藏的血管與心臟問題，可能讓年輕人也面臨風險。嘉義基督教醫院神經內科醫師黃志凱提醒，高血壓、動脈硬化及心律不整等疾病，初期可能沒有明顯症狀，「年輕」並不是腦中風的免死金牌，定期健康檢查不可少。

黃志凱日前在門診遇到1名40多歲患者，對方不解地詢問，「我不抽菸、不喝酒，每天晚上11時準時睡覺，作息也很規律，為什麼還是會中風？」這也反映出不少民眾的迷思，以為中風是老年人的疾病，年輕且生活自律就不必擔心。

黃志凱指出，抽菸、喝酒確實會增加腦中風風險，但並非唯一危險因子。年輕型腦中風成因更多元，除了熬夜、暴飲暴食等不良生活習慣，也可能與代謝症候群、先天性心臟或血管異常、長期壓力及睡眠不足有關；部分口服避孕藥使用者及自體免疫疾病患者，也可能面臨較高風險。

他提醒，最容易被忽略的是外表看似健康，實際上卻存在尚未發現的血管問題。高血壓、動脈硬化及心律不整可能缺乏明顯症狀，不會因為每天準時睡覺、維持規律作息就自動消失。因此，除了維持健康生活習慣，也應定期量測血壓，並依個人狀況接受抽血、心電圖或頸動脈超音波等檢查，及早掌握血壓、血糖、血脂及心血管風險。

黃志凱表示，民眾若反覆出現劇烈頭痛、突發性視力模糊、單側肢體無力，或伴隨心悸、心律不整等異常症狀，不應因為年輕或自認身體健康而輕忽，應盡速就醫評估；若突然出現單側無力、視力異常等疑似中風症狀，更應立即撥打119，爭取治療時間。預防腦中風不必等到年紀大了才開始。規律作息、戒菸、控制體重、適度活動，以及定期監測血壓、血糖與血脂，都是年輕就能落實健康管理。生活自律有助降低風險，但不能取代健康檢查；及早發現潛在疾病，才是守護腦血管健康的重要關鍵。