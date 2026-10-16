高鐵700T增設雙層行李架 年底前34組列車完成改裝

「高鐵2.0」計畫針對700T列車進行多項優化升級，首組增設雙層行李架的700T列車15日上線服務，每列列車可收納行李箱從61件增至106件，預計今年底前完成34組列車雙層行李架設置。

高鐵近年來成為民眾往返南北的重要交通工具，隨著攜帶大型行李箱的旅客增加，大型行李區有時不敷使用，或被小登機箱佔用。

台灣高鐵今天在臉書分享，第一組完成「雙層行李架」增設的700T列車，10月15日正式上線服務，預計今年底以前，34組現有列車將全部完成雙層行李架設置，提供旅客更便利的服務。

台灣高鐵表示，改裝後每列700T列車可收納106個28吋行李箱，不僅收納空間與新世代列車N700ST不相上下，也遠勝日本新幹線。

值得一提的是，700T改裝完成後，將有19個大型行李區，而日本新幹線N700S，僅有6個大型行李區，即便加計車廂最後排座位後方的空間，也只能放置約80個行李箱。

不過，台灣高鐵提醒，大型行李區增設「雙層行李架」後，仍僅限26吋（含）以上大型行李使用，旅客若攜帶登機箱或26吋以下小型行李，應放置於座位上方行李架，避免佔用大型行李區。

台灣高鐵表示，這次改裝仍保留部分單層行李架，提供像是嬰兒車等較長、較大的行李使用。

台灣高鐵說明，「高鐵2.0」計畫針對700T列車進行多項優化升級，希望讓未來兩個世代高鐵列車同時為國人提供最好的服務品質。

除了「雙層行李架」外，台灣高鐵指出，700T已陸續完成升級項目，包括車廂前後的資訊顯示器變成更大的全彩LCD螢幕，並透過重新排版讓旅程資訊更清晰；列車洗手間整體改善，採用更柔和明亮燈光，鏡櫃整合水龍頭、洗手乳及消毒液，使用起來更加順手。

其他還有車廂窗簾全面更新，遮陽效果大幅提升；商務車廂及部分標準車廂更換新式椅套布，餐桌背面的標示變得更清晰，部分列車上的自動販賣機也開始可以使用多元支付及開立發票。