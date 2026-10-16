藍議員批中央卡雙層巴士補助 公路局：財劃法上路經費減少11.54億

交通部今年初才宣布，開放雙層巴士行駛國道短途通勤路線，以應對駕駛缺工危機。桃園市率先喊出購車補助，並盼能向中央申請經費。然而藍營議員卻在選舉敏感時機喊「中央刻意取消桃園雙層巴士購車補助」，公路局強調是因財劃法上路，中央補助經費大幅減少導致。

雙層巴士上國道，期盼解決通勤時間司機不足、民眾苦等的窘境，但一輛雙層巴士要價逾2千萬，業者難以自行添購。桃園市率先喊出自購車補助，中央亦編列每輛車770萬元購車補助預算，不料如今傳出變數，藍營議員詹江村更借機痛批中央，惡意為選舉，取消桃園雙層巴士購車補助。

公路局今火速發聲明澄清，強調公運補助計畫並無取消雙層巴士之項目，目前公路局也並未接獲桃園市政府申請雙層巴士補助計畫申請，詹江村相關說法完全與事實不符，深感遺憾，呼籲民代監督問政應基於事實，切勿造謠抹黑、誤導大眾。

公路局說，今年度公運計畫規定於今年8月公布，雙層巴士購車補助有明確納入補助項目中，每輛上限770萬元。不過由於財劃法修正後，公運計畫補助地方預算由21億降到9.46億元，減少約11.54億元。

公路局表示，預算大幅壓縮，為有效運用資源，將優先保障偏鄉「幸福巴士」與「公車進校園」等急迫民生需求；若地方政府有提出雙層巴士申請計畫案，將視經費狀況核處，並建議地方政府如有迫切需求，亦可提供經費協助所轄市區汽車客運業者購買雙層公車。

公路局強調，公共運輸補助均秉持專業與公平原則推動，絕無任何差別對待。關心地方建設應回歸客觀數據與事實，切勿為了選舉攻防無端指控、造謠抹黑，抹煞基層公務人員專業推動交通建設的努力。