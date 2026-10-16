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藍議員批中央卡雙層巴士補助 公路局：財劃法上路經費減少11.54億

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
交通部今年修法開放雙層巴士行駛短途國道通勤路線以應對缺工危機，然如今補助購車經費卻因藍白修財劃法受影響。聯合報系資料照
交通部今年修法開放雙層巴士行駛短途國道通勤路線以應對缺工危機，然如今補助購車經費卻因藍白修財劃法受影響。聯合報系資料照

交通部今年初才宣布，開放雙層巴士行駛國道短途通勤路線，以應對駕駛缺工危機。桃園市率先喊出購車補助，並盼能向中央申請經費。然而藍營議員卻在選舉敏感時機喊「中央刻意取消桃園雙層巴士購車補助」，公路局強調是因財劃法上路，中央補助經費大幅減少導致。

雙層巴士上國道，期盼解決通勤時間司機不足、民眾苦等的窘境，但一輛雙層巴士要價逾2千萬，業者難以自行添購。桃園市率先喊出自購車補助，中央亦編列每輛車770萬元購車補助預算，不料如今傳出變數，藍營議員詹江村更借機痛批中央，惡意為選舉，取消桃園雙層巴士購車補助。

公路局今火速發聲明澄清，強調公運補助計畫並無取消雙層巴士之項目，目前公路局也並未接獲桃園市政府申請雙層巴士補助計畫申請，詹江村相關說法完全與事實不符，深感遺憾，呼籲民代監督問政應基於事實，切勿造謠抹黑、誤導大眾。

公路局說，今年度公運計畫規定於今年8月公布，雙層巴士購車補助有明確納入補助項目中，每輛上限770萬元。不過由於財劃法修正後，公運計畫補助地方預算由21億降到9.46億元，減少約11.54億元。

公路局表示，預算大幅壓縮，為有效運用資源，將優先保障偏鄉「幸福巴士」與「公車進校園」等急迫民生需求；若地方政府有提出雙層巴士申請計畫案，將視經費狀況核處，並建議地方政府如有迫切需求，亦可提供經費協助所轄市區汽車客運業者購買雙層公車。

公路局強調，公共運輸補助均秉持專業與公平原則推動，絕無任何差別對待。關心地方建設應回歸客觀數據與事實，切勿為了選舉攻防無端指控、造謠抹黑，抹煞基層公務人員專業推動交通建設的努力。

雙層巴士 巴士 中央

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