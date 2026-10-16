流感疫苗開打半月飆300萬人 新冠近百萬人接種

左流右新從10月1日開打至今半個月，疾管署最新統計指出，流感接種數已逼近300萬，新冠接種近100萬，都較去年同期增加。疾管署副署長林明誠提醒，符合第一階段公費疫苗資格者，未來兩周盡速接種，避免跟第二階段對象擠在一起。

公費疫苗於10月開打後，健康幣政策加持下，接種情形比過去更踴躍。疾管署公布10月1日至10月15日統計數據，流感疫苗累積接種289萬5806劑，較去年同期251萬5465增加15.1%；新冠疫苗累積接種94萬4797劑，較去年同期67萬0047增加41.0%。

第一階段公費對象包括65歲以上長者、55歲以上原住民、6個月以上至國小入學前幼兒等高風險族群，第二階段對象為50至64歲無高風險慢性病成人，11月2日開打。林明誠提醒，第一階段符合接種條件者，請利用接下來兩周儘速接種，一者儘快提升免疫力，再者避免跟第二階段開放對象擠在一起。

為了讓不適合接種mRNA疫苗者接種，疾管署今年另外採購Novavax XFG疫苗，將於10月19日開始提供滿12歲以上公費對象接種，但各個接種點配置相對少，如要接種Novavax疫苗者，務必先電話洽妥附近院所，避免撲空。

疾管署13日公布，除了原有採購20萬劑Novavax XFG疫苗，將再增購17.4萬劑；流感疫苗也將額外加購30劑，到貨後將陸續供民眾接種。

林明誠提醒，本周新冠及流感疫情都持續下降，但仍多重症，呼籲高風險族群接種左流右新，護肺顧心再領健康幣。11月底會有選舉，競選活動日漸增加，建議先接種疫苗提高免疫力，保護自己和身邊的人。