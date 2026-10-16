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大型行李不再沒處放 高鐵雙層行李架上線 年底前列車全面改裝

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
新行李區改裝後，增加夾層設計，讓上下空間都不浪費。圖／台灣高鐵提供
新行李區改裝後，增加夾層設計，讓上下空間都不浪費。圖／台灣高鐵提供

旅客帶著大型行李搭乘高鐵，卻常常一上車才發現行李空間都滿了，只好帶著行李擠在座位。高鐵公司改裝既有行李區，首輛已完工，每列車可放行李數從61件升級到106件，34組列車預計年底前全數改裝完畢。

以往高鐵車廂內行李區僅用隔板區隔座位空間，隔板內並無夾層，導致旅客使用上習慣直接將行李推進去擺放。只是所有行李立放，上方空間都被浪費，再加上小型行李也「湊熱鬧」，不少旅客抱怨，帶大行李箱搭高鐵很不方便。

高鐵公司提出「高鐵2.0」計畫，升級、優化各項服務設施，針對行李箱空間重新設計，首組改裝成「雙層行李架」的列車，已於昨天正式上線。

高鐵公司表示，現有的700T列車改裝後列車可容納106個28吋行李箱。不僅收納空間與新世代列車N700ST不相上下，對照鐵道優等生日本新幹線，700T改裝完將有19個大型行李區，而新幹線N700S，僅有6個大型行李區，即便加計車廂最後排座位後方的空間，也只能放置約80個行李箱。

高鐵公司預計年底前34組現有列車將全部完成雙層行李架的設置。但提醒旅客，大型行李區增設「雙層行李架」後，仍僅限26吋（含）以上大型行李使用，旅客如攜帶登機箱或26吋以下小型行李，應放置於座位上方行李架，避免占用大型行李區。此外，本次改裝仍保留部分單層行李架，提供如嬰兒車等較長、較大的行李使用。

新行李區改裝後，增加夾層設計，讓上下空間都不浪費。圖／台灣高鐵提供
新行李區改裝後，增加夾層設計，讓上下空間都不浪費。圖／台灣高鐵提供

新行李區改裝後，增加夾層設計，讓上下空間都不浪費。圖／台灣高鐵提供
新行李區改裝後，增加夾層設計，讓上下空間都不浪費。圖／台灣高鐵提供

高鐵 行李箱 行李

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