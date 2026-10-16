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薔琵颱風恐逼近台灣 氣象署：路徑仍有變數 下周三起防長浪

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
薔琵颱風未來4、5天仍距離台灣很遠，下周四前後逐漸接近琉球南方至台灣東方海面，留意後續路徑變化。圖／中央氣象署提供
薔琵颱風未來4、5天仍距離台灣很遠，下周四前後逐漸接近琉球南方至台灣東方海面，留意後續路徑變化。圖／中央氣象署提供

目前位於關島附近海面的薔琵颱風，距離台灣大約3千多公里遠。中央氣象署表示，目前資料顯示，薔琵颱風有北轉的機率，但也有更接近台灣的可能性。由於目前薔琵距離台灣還非常遙遠，後續路徑仍有相當大的變化空間，目前趨勢尚未明朗，對天氣及風浪的影響也還未到下定論的時候，持續觀察。󠀠

薔琵颱風未來受到北方太平洋高壓導引，會先穩定朝西北西方向前進。氣象署說，且這段時間環境條件有利颱風發展，因此颱風也將穩定增強，暴風半徑也會擴大。󠀠預計下周三、下周四會逐漸會來到琉球南方至台灣東方的遠海，但屆時路徑將受到太平洋高壓強弱、北方天氣系統的影響，有很大的不確定性。

氣象署表示，薔琵颱風還在遠洋，就會開始帶來長浪的現象，下周三起基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖須注意長浪，前往海邊活動多注意安全。󠀠

在這之前，天氣相當不錯󠀠，氣象署表示，白天注意秋老虎發威，下周二之前各地天氣晴朗穩定，只有迎風面的東半部以及午後南部山區有些零星降雨󠀠。今晚到明晨台灣東半邊的水氣稍微增加，宜蘭、花蓮及恆春降雨稍微明顯一些󠀠。各地高溫30到34度較為暖熱，低溫23到25度，留意日夜溫差󠀠。

氣象署 颱風 關島

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