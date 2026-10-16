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民眾黨提老人免繳健保費通過 滕西華批：債留子孫、禍國殃民的政策

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
民眾黨立法院黨團於今早於立院遞案，力拚所得稅率級未達20%長者免健保費的修法三讀闖關，確定三讀通過。民間監督健保聯盟滕西華怒批，這項修法形同讓9成以上長者都符合免繳資格，恐淪為近乎全面性的健保費補貼，不僅讓年輕受薪階級繳稅替高所得長者埋單，造成世代不正義。聯合報系資料照
民眾黨立法院黨團於今早於立院遞案，力拚所得稅率級未達20%長者免健保費的修法三讀闖關，確定三讀通過。民間監督健保聯盟滕西華怒批，這項修法形同讓9成以上長者都符合免繳資格，恐淪為近乎全面性的健保費補貼，不僅讓年輕受薪階級繳稅替高所得長者埋單，造成世代不正義。聯合報系資料照

民眾黨立法院黨團於今早於立院遞案，力拚所得稅率級未達20%長者免健保費的修法三讀闖關，確定三讀通過。民間監督健保聯盟滕西華怒批，在野黨分明是要搞垮國家，這項修法形同讓9成以上長者都符合免繳資格，恐淪為近乎全面性的健保費補貼，不僅讓年輕受薪階級繳稅替高所得長者埋單，造成世代不正義，是「債留子孫、禍國殃民」的政策。

民眾黨團近日推動老人福利法第22條修正案，擬對綜合所得未達申報標準或稅率未達20%長者，由中央主管機關補助健保費。稅率20%約需年所得新台幣133萬元以上，實質上幾近「65歲以上全面免健保費」，今中午立院三讀通過。

「這件事情要不得，而且是債留子孫、禍國殃民且製造階級對立」，滕西華說，若以綜合所得稅率20%作為門檻，由於所得稅計算涉及免稅額、扣除額及退休所得免稅規定，扣除這些項目而實際所得達138萬至277萬的長者，基本上月薪要11萬元，實際適用範圍恐遠比外界想像廣泛，甚至可能讓9成以上者者都符合資格，形同由年輕受薪階級繳納的稅金，替高所得長者支付健保費，無助健保財務健全，也存在世代不公問題。

滕西華說，薪資所得每個月11萬以上的人，在健保裡都屬於高所得者。現在一般受薪階級全年的薪資中位數，一年還不到60萬不到138萬的一半。全國大部分受薪族群的年收入都在138萬這個所得的一半以下，結果民眾黨要提「所得稅20%以下的老人不用繳健保費」，由國家編列公務預算來補助他們，國家的錢可以花在有錢人身上嗎。

「這項議題並非新案」，滕西華說，過去國民黨團曾在立法院推動攸關65歲以上老人免健保費的「老人福利法」修正案闖關當時引發爭議，民眾黨團後續也曾提出調降至10%或5%的構想。現在民眾黨舊案重提再以20%作為門檻推動老人免繳健保費，等於回到當初引發社會反彈的方案。

滕西華表示，真正需要政府協助的弱勢長者，現行制度已有一定支持機制，包括低收入戶、中低收入戶及符合相關資格的身心障礙者，都有相應的健保費補助措施。憑什麼把錢花在有錢老人的健保費上，讓辛苦的年輕人來承擔。

滕西華說，在健保給付上，65歲以上長者使用的健保醫療資源是年輕人的3倍以上，也就說用得多的人不用負擔繳保費的義務，而補貼的錢還是從勞工受薪階級繳交稅金而來，等於勞工階級繳了自己一筆健保費，繳的稅金還要再幫有錢長輩繳第二筆保費。用受薪階級辛苦賺的錢，去替比他們有錢的長輩繳健保費，這不僅是禍國殃民、債留子孫，這更是世代不正義。

憑什麼長輩的部分負擔、健保費要讓別人幫忙出，滕西華指出，若政府有數百億元可運用，與其補貼不分所得高低的長者健保費，不如直接增加公務預算對健保的挹注，改善健保體質，或將資源投入重大傷病、罕見疾病、新醫療科技及醫事人員待遇，醫療體系才能良性循環，最差的政策，就是直接拿來補助有錢老人的健保費。

滕西華強調，這就是禍國殃民、債留子孫的政策，立委有任期、禍國殃民沒有任期。修法若通過後，債留子孫是10年、20年的影響，不是民眾黨立委做完這任就沒事了。

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