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金門登上浩瀚星空！755922號小行星正式命名「Kinmen」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門國家公園管理處今天舉辦命名頒贈活動，邀請天文研究人員向古寧國小師生介紹小行星的發現與命名，帶領學童認識天文科學，也從星空看見金門的文化與自然價值。圖／金門國家公園管理處提供
金門國家公園管理處今天舉辦命名頒贈活動，邀請天文研究人員向古寧國小師生介紹小行星的發現與命名，帶領學童認識天文科學，也從星空看見金門的文化與自然價值。圖／金門國家公園管理處提供

金門之名不只留在島嶼，也正式寫進浩瀚星空！由國立中央大學鹿林天文台發現的第755922號小行星，近日獲國際天文學聯合會（IAU）正式命名為「Kinmen」，讓金門國家公園之名跨越地理疆界，在宇宙中留下獨特印記。金門國家公園管理處今天舉辦命名頒贈活動，邀請天文研究人員向古寧國小師生介紹小行星的發現與命名，帶領學童認識天文科學，也從星空看見金門的文化與自然價值。

這顆以「Kinmen」為名的小行星，編號755922，由中央大學鹿林天文台林宏欽與美國馬里蘭大學葉泉志博士合作發現，直徑約1公里，位於火星與木星之間的小行星帶，繞行太陽一周約需3.61年。它距離太陽最近約2.69億公里，最遠約4.38億公里，隨著正式命名，金門也在浩瀚宇宙中留下專屬的天體座標。

為讓小行星命名不只停留在天文研究成果，也成為推廣科學教育的契機，金門國家公園管理處今天上午舉辦「金門國家公園小行星」命名頒贈活動，邀請鹿林天文台台長林宏銘介紹天文知識，並安排古寧國小中、高年級師生參與，認識小行星如何被發現、命名及其運行特性，讓天文科學走進校園，為學童打開探索宇宙的大門。

中央大學自2006年啟動鹿林巡天計畫以來，已發現超過800顆小行星，並透過天體命名，將台灣的地景、人文與科學成果推向國際。此次「Kinmen」獲得正式命名，不僅是台灣天文研究成果的展現，也讓金門的地方意象隨著天體命名走向國際。

金管處表示，金門擁有豐富的戰地歷史、人文聚落與自然生態，此次以「Kinmen」命名小行星，串聯天文科學、文化保存與自然保育，讓金門的名字從島嶼延伸至星空。未來也希望透過科普教育與多元推廣，讓更多人認識金門國家公園的歷史文化與生態特色，感受這座島嶼在地球與宇宙之間的獨特意義。

國立中央大學校長蕭述三（左）頒贈「755922 Kinmen（金門國家公園）」小行星命名銘牌予金門國家公園管理處，象徵金門之名閃耀浩瀚星空。圖／金門國家公園管理處提供
國立中央大學校長蕭述三（左）頒贈「755922 Kinmen（金門國家公園）」小行星命名銘牌予金門國家公園管理處，象徵金門之名閃耀浩瀚星空。圖／金門國家公園管理處提供

小行星 金門 中央大學

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