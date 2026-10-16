台南迎新站 台鐵紀念套票、限量便當、特製一卡通亮點一次看

陪伴在地民眾逾百年的台南車站，將迎來謝幕，今天晚間鐵道局、台鐵公司都將舉辦儀式，紀念台南鐵路地下化重要的一刻，相關活動與紀念小物也已悄悄開跑。不過在地民眾得注意，今晚到明天清晨間，將會有18班次因軌道切換工程受影響。

台南鐵路地上跑的最後一夜，晚間6時30分鐵道局將搶先於台南新站前舉辦「台南鐵路地下化通車入厝典禮」，致敬工程英雄及點亮車站。隨即晚間9時，台鐵將於現有台南車站月台舉辦「最後一夜．永遠台南」紀念活動，邀請市民與旅客回到車站，向陪伴城市走過百年歲月的地上鐵道告別。

台鐵公司透露，最後一班地面火車為145次自強號。該班車進站後，將會由台鐵董事長鄭光遠、台南市市長黃偉哲及交通部部長陳世凱依序傳遞象徵台南車站歷史記憶的路牌，最後交到司機員手中。

台鐵公司表示，路牌交接完成後，現場音樂及主持聲將暫時停止，月台回到最單純的模樣，只留下車站燈光、列車運轉聲，以及旅客熟悉的鐵道聲響。所有人將一起靜候最後一班南下自強號啟程。列車出發前，司機員將長鳴笛三次。第一聲，告別過去；第二聲，感謝陪伴；第三聲，迎向未來。

台鐵公司提醒，夜間將進行路軌與號誌、電車線切換，因此晚間10時起至隔日6時，部分表定列車將停駛或截短行駛改由公路接駁，預計影響對號列車2列次、區間(快)車16列次，共計18列次。

台鐵公司指出，新站通車將同步啟用部分車站商鋪，包含康是美藥妝店、7-ELEVEN便利商店及智FUN機、eminent萬國通路行李箱、Mister Donut甜品、蔚旭WESH古早味蛋糕、大苑子茶飲、爭鮮gogo、台鐵特色便當等多家品牌，滿足通勤、轉乘與旅途中即時採買及餐飲需求。後續所有20個品牌，將於年底前完成進駐。

通車首月期間，車站內通廊將舉辦「文創選物市集×旅途收發室」市集活動，串聯在地與全台的優秀文創、手作、植栽與輕食品牌。路牌代表的不只是車站勤務與鐵路文化，也象徵百年來守護列車、旅客與城市的責任，在這一夜由一個世代交到下一個世代手中，並隨著列車繼續向前。

停車部分，新站一啟用，站內地下1、2層汽車56席停車位，以及地面層臨前鋒路側機車81席停車位，將同步提供民眾使用。寄物箱亦已設置完畢，提供包含中英日韓越泰印尼等多國語言操作介面，可以使用現金、電子票證或行動支付等多元支付方式。

為迎接新站、送走現有車站，台鐵公司也推出紀念套票及限定便當等，供鐵道迷一同共襄盛舉。

通車日起至11月1日午餐時間限定特色便當「府城歡慶豐味便當」，以經典滷排骨搭配虱目魚香腸、府城蝦捲、香菇虱目魚丸、將軍蘆筍及梅嶺脆梅等台南風味，每份199元，讓旅客在見證台南鐵路邁向新時代的同時，也能透過味蕾感受府城的在地滋味與熱情。

通車日上午9時起，台南新車站3號出口穿堂層將發售紀念套票，內含永康至保安間指定自強異級去回名片式車票1張、永康-保安指定區間車票一張、台南站薄紙式月台票1張及林森站，南台南站名片式月台票各1張(紀念珍藏用)，共計有5張車票，深具收藏價值，每套售價399元，共計2000套，每人每次限購2套。售票現場另備有台南車站紀念戳章可供民眾蓋印，歡迎民眾共襄盛舉。另永保安康紀念車票限量發售1萬張，每張售價31元，售完為止。

同時，台鐵公司也攜手一卡通公司，推出「台南車站地下化紀念一卡通」，今天起限量1000張發售，每張售價150 元。卡片正面以香檳粉的簡約線條勾勒現代化新站立面，背面則細膩還原台南車站的古蹟風華，透過新舊站體在正反面隔空呼應，將現代建築與歷史記憶完美交融。

台南車站新站一啟用，站內地下1、2層汽車56席停車位，以及地面層臨前鋒路側機車81席停車位，將同步提供民眾使用。圖／台鐵公司提供

台南車站寄物箱亦已設置完畢，提供包含中英日韓越泰印尼等多國語言操作介面，可以使用現金、電子票證或行動支付等多元支付方式。圖／台鐵公司提供

台鐵公司也攜手一卡通公司，推出「台南車站地下化紀念一卡通」。圖／台鐵公司提供