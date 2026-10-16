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台南車站地面鐵道今晚最後一夜！明首班地下列車時間曝光

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市區鐵路明天迎接地下化通車，把握今天最後一天留下珍貴畫面。記者劉學聖／攝影
台南市區鐵路明天迎接地下化通車，把握今天最後一天留下珍貴畫面。記者劉學聖／攝影

台南車站地上鐵道告別倒數！配合台南鐵路地下化第一階段17日通車，台鐵今晚9時舉辦「最後一夜．永遠台南」紀念活動，邀請市民走進熟悉的月台，翻閱老照片、寫下回憶，為陪伴城市走過百年的地上鐵道留下最後的身影。晚間10時29分，南下第145次自強號將成為地下化通車前最後一班駛離地上月台的列車，司機員將鳴笛三聲，向百年鐵道歲月道別，也為台南車站揭開新的篇章。

台南車站地下化後首班301次自強號也將於17日清晨登場。台鐵規劃上午6時20分至6時25分舉行首發紀念合影，301次自強號預計6時25分至6時30分抵達台南站，隨後播放首發紀念播音，並於6時35分開往新左營站，象徵台南鐵道邁入地下化新紀元。

台鐵規劃以「百年路牌．世代交棒」作為紀念活動的主儀式，由台鐵董事長鄭光遠、台南市長黃偉哲及交通部長陳世凱依序傳遞象徵台南車站歷史記憶的路牌，最後交到第145次自強號司機員手中。這面路牌不只是鐵路勤務的象徵，也代表百年來守護列車、旅客與城市的責任，隨著世代交替，繼續傳承下去。

路牌交接後，現場音樂與主持聲將暫時停止，讓月台回歸最熟悉的模樣，只留下車站燈光、列車運轉聲，以及陪伴無數旅客走過歲月的鐵道聲響。

晚間10時29分，第145次南下自強號將緩緩駛離地上月台。列車啟程前，司機員將長鳴笛三聲，彷彿以三聲汽笛向這段歷史道別：第一聲告別過去，第二聲感謝陪伴，第三聲迎向未來。隨著列車駛出月台，台南地上鐵道也將完成階段性任務，為百年歲月留下最後一幕。

台南車站見證城市發展，也收藏著幾代人的人生記憶。有人曾在這裡背起行囊，踏上求學與工作的旅程；有人在月台等候，迎接久別返鄉的親人；也有人每天穿梭車站，在一次次出發與抵達之間，走過自己的生活。對許多人而言，月台不只是一段鐵軌旁的空間，更是青春、離別與重逢的所在。

台鐵邀請市民與旅客今晚走進台南車站，透過市民故事募集、回憶留言牆、老照片展示及音樂演出，再看一眼熟悉的月台，寫下想留下的話，也為陪伴台南走過百年的地上鐵道，拍下最後一張合照。

台南市區鐵路明天迎接地下化通車，把握今天最後一天留下珍貴畫面。記者劉學聖／攝影
台南市區鐵路明天迎接地下化通車，把握今天最後一天留下珍貴畫面。記者劉學聖／攝影

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