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台鐵核心技術人力斷層少逾千人 鄭光遠：改變招募方式、缺額降至15%
台鐵核心技術人員隨著公司化，爆出出走潮，人員遲遲補不滿，董事長鄭光遠表示，內部已檢討招募方式，現在授權一線技術單位透過專業對口進行招考，讓人才能夠進來。目前缺額已逐漸下降到約15%左右。
台北科技大學召集多所大學及產業機構共同推動「智慧鐵道產業人才學院」，今天舉辦第三屆合作意向書（MOU）擴大簽署儀式，迎來高鐵公司、台中捷運公司及財團法人鐵道技術研究及驗證中心加入，合作陣容擴大至6所大學、8家產業及研究機構，共14家伙伴，完整串聯高鐵、台鐵與捷運三大鐵道營運系統。
鄭光遠出席活動，坦言台鐵公司化後，關鍵人才出現很大斷層，截至今年6月統計顯示，公司核心技術人力（如工務、機務、電務等）缺額達5.9%，整體人力缺口約1300人。
為補足人才，台鐵兩年多來已開啟三波大規模招募，鄭光遠指出，公司內部也對招募方式進行調整，從原本統一由人事處主導的徵才考試，下放到各一線單位。
鄭光遠舉例，以往人事室主導的徵才考試內容與職缺需求無法對應。例如台東段要徵電機人才修轉轍器及電車線，但應聘人員需通過英文考試，「好像考狀元一樣」，讓優秀人才無法通過選才標準。因此現在下放權限，授權地方自行招考。同時也鼓勵外包工班人員，考進台鐵。
鄭光遠表示，全體缺額已經逐漸下降，目前已經減到15%左右、不超過20%。強調今年7月通過的加給，以及明年的調薪4%，會對外來招聘起到正向作用。
鄭光遠說，近年來台鐵也積極和不同學校做產學合作，分成技術類與服務類，進行校園徵才，相信人員缺額很快就能補上。
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