民眾黨推長者免健保闖關三讀 衛福部不挺：應考量世代正義、國家財政

立法院民眾黨團推動「老人福利法」修正案闖關三讀，擬讓所得稅率未達20%長者免繳健保費。長者免繳健保費一事，曾引發朝野論戰，最終未能順利推動。衛福部社家署長周道君強調，現行法規已免除經濟弱勢長者健保費，以稅率20%區分，讓長者免繳健保費，不僅恐影響健保財務、排擠政府預算支出，帶來世代不正義，還有違反「預算法」疑慮，盼立院審查時，應「審慎檢視」。

周道君指出，健保制度為「自助、共助的社會保險」，針對特定族群免收健保費，不僅影響健保財務永續，也會排擠政府預算，且國內大多數年輕世代，所得稅率均不到20%，卻仍需繳交健保費，長者即使所得稅率低，因已離開勞動市場，收入來源非依靠薪資所得，而是來自股利等資本利得，實際收入並不低，「對青壯世代而言，有失公平性，也造成相對剝奪感，這必須考慮在內。」

我國高齡人口數超過470萬人，按國發會人口推估，至2050年65歲人口數將突破730萬人，周道君指出，屆時高齡人口較目前高出5成，加上高齡人口醫療需求、支出較高，將加重政府財政負擔，並留下持續性、深遠影響，應審慎看待。此外，長者免健保費所需費用，係由政府編列預算填補，依「預算法」規範，如立院修法將導致政府鉅額財政支出時，應優先與行政部門溝通財源。

周道君指出，現行法規已對經濟弱勢長者提供健保費補助，「健保法」規範，符合低收入戶資格民眾，不分年齡其健保費均由政府補助；「老人福利法」亦明文規定，屬中低收入戶且年齡超過70歲以上長者，由政府編列預算支應其健保費。部分地方政府，亦針對65至70歲中低收入戶長者，依自身財務狀況提供補助，推動長者免健保時，應審慎檢視是否符合國家財政、世代公平及預算法規。